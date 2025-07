Alerta roja para todos los que tengan Amazon: aviso urgente para que no hagan "clic"

El auge de la ciberdelincuencia ha hecho que la inmensa mayoría de usuarios ahora sean conscientes de los peligros y amenazas que existen en la red, donde muchas de ellas nos llegan a través del correo electrónico. En los últimos años estos servicios han trabajado mucho para detectar estos mensajes y filtrarlos para eliminarlos antes de que lleguen a los propios usuarios.

No obstante, hay todavía algunos que siguen llegando debido a que están tan bien diseñados que los sistemas no logran detectarlos, y aunque no sean la mayoría, algunos de los ataques se siguen produciendo y según están alertando desde Amazon a los usuarios Prime del aumento de una estafas online que se hace pasar por la compañía.

"Recientemente hemos notado un aumento de clientes que informan de correos electrónicos falsos sobre suscripciones de membresía de Amazon Prime", dice el correo electrónico de Amazon.

Entre las diferentes amenazas que están afectando a los usuarios de Amazon, podemos encontrar un correo electrónico fraudulento que indica que tu cuenta Prime va a ser renovada con un nuevo precio de suscripción mucho más alto del que hay en la actualidad.

Con este gancho, los atacantes tratan de hacer que reacciones de manera inconsciente e intentes solucionar este problema lo antes posible. En el correo hay un botón de "Cancelar" si quieres parar este cobro extra en tu suscripción al servicio de Amazon Prime.

"No haga clic en ningún enlace de estos mensajes", ha advertido Amazon. Esto es porque los estafadores quieren que pulses porque en el momento que pinches sobre el botón se instalará un virus capaz de robarte tus credenciales de acceso e información bancaria.

Al parecer esta estafa está muy extendida en el Reino Unido, lugar en el que la compañía ha extendido al alerta, no obstante, no significa que no vaya a llegar a otros países, sino lo ha hecho ya. Por ello, los expertos en ciberseguridad han explicado cómo te puedes proteger.

Cómo proteger tu cuenta Amazon

Si recibe un correo electrónico que dice ser de Amazon, deténgase y piense antes de actuar. Si quieres verificar tu suscripción a Prime, acude directamente a la app, no lo hagas siguiendo enlaces. Accede al apartado de Mi Cuenta en Amazon para comprobar los mensajes que te envía la compañía. Comprueba la dirección de correo electrónico que te ha escrito, y compárala con otras comunicaciones. Si has caído en el engaño, monitoriza tus tarjetas en los próximas semanas en busca de movimientos raros. Cambia tus contraseñas de acceso.