Mary Granero, experta etóloga, sobre lo que dicen las orejas de tu gato: "Si uno de los gatos se acerca con las orejas aplanadas..."

La relación entre gatos va más allá de cualquier comprensión, por lo que son muchas las personas que centran sus estudios e investigaciones en descubrir lo que nuestro gato nos quiere decir, ya sea a través de comportamientos ampliamente repetidos por estos animales o mediante pequeños gestos que, por lo general, llevan a cabo con la cola y con las orejas.

"La cola es importante en la comunicación gatuna, pero las orejas son la verdadera clave", explica contundente Mary Granero, experta en el estudio del comportamiento animal y autora del libro Lo que la ciencia sabe de tu gato, que explica cómo se pueden interpretar las señales cuando dos gatos se comunican entre ellos.

¿Orejas erguidas u orejas planas?

"La cola levantada es una señal que significa 'vengo de buen rollo' y suele ir sucedida de un restriegue de cabeza o un frote de narices, señales afiliativas, o sea, de amistad entre gatos", indica. "Ahora bien, que un gato no lleve la cola levantada no significa que no venga en son de paz. A veces es, por ejemplo, una señal de estatus. El gato dominante no levanta la cola, para indicar su posición en esa relación, pero no es que esté a malas", añade en su explicación.

Ante esta confusión, las orejas son la clave: "¿En qué debemos fijarnos para asegurarnos de que los gatos no se van a pegar? En las orejas", matiza la experta, que muestra un estudio en el que se indica que "si ambos gatos se acercan con las orejas erguidas la probabilidad de conflicto es muy baja".

Por el contrario, "si uno de los gatos se acerca con las orejas aplanadas...", deja caer la experta, mostrando un vídeo en el que, efectivamente, un gato se acerca con las orejas aplanadas a otro gato y, al instante, le propina varios zarpazos en la cabeza.

La cola es importante en la comunicación gatuna, peeeero LAS OREJAS SON LA VERDADERA CLAVE.



Fijaos en estos gatos. Uno se acerca con la cola levantada y el otro no. ¿Significa eso que solo uno viene en son de paz? Pues no. Te cuento https://t.co/6hXoJzr9yW — Mary WildBehav (@wildbehav) June 2, 2025