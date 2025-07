Se insta a los hogares españoles a poner esto en casa para evitar las picaduras de avispas

Las avispas son uno de los insectos más molestos y problemáticos del verano debido a sus picaduras y al temor que infunden en la gente. Este animal volador amarillo y negro puede llegar a ser un auténtico incordio si se cuela en tu casa, pero afortunadamente existen algunos trucos caseros para evitarlo y deshacerte para siempre de sus picaduras y zumbidos.

Si te molesta estar en el jardín, la piscina o el balcón tomando el aire tranquilamente y que llegue una avispa a acabar con tu felicidad, solo tienes que poner este alimento que todo el mundo tiene en casa y encenderlo con un mechero. En cuestión de segundos verás como este insecto desaparece y deja de rondar a tu alrededor amargando tu día.

El truco casero

Para este truco con el que te deshaces de las avispas, necesitarás un poco de café molido, un recipiente apto para horno y un mechero. Basta con colocar el café en el bol y encenderlo con un mechero o cerilla. Aunque el producto no arderá como una hoguera, el humo que desprende será similar al incienso y hará que este insecto se aleje de inmediato.

Esto se debe a que las avispas detestan el aroma que desprende este producto al ser quemado. El olor resultante contiene compuestos volátiles que desagradan notablemente a las avispas, mosquitos y tábanos haciendo que se alejen de la zona en la que se encuentra el bol con el café molido.

Este truco es una auténtica maravilla con el que las avispas y abejas no serán un problema nunca más. También existen otros muy conocidos como el uso de papel de aluminio o discos para que reflejen la luz y eviten que los insectos acudan a tu casa. No obstante, es fundamental mantener el hogar limpio para que los bichos no lo visiten atraídos por el olor de la basura u otros elementos.