Los partidos de la izquierda abandonan las Cortes de Aragón por el ataque de VOX a un diputado de Podemos

Bronca en el pleno de las Cortes de Aragón que se ha cerrado con el abandono temporal del hemiciclo de los diputados de los grupos parlamentarios de izquierda ante el ataque del diputado de VOX, Alejandro Nolasco, al diputado de Podemos, Andoni Corrales.

Nolasco durante su intervención ha afirmado que el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "no tiene nivel" para estar en el Parlamento aragonés. "Rebaja el nivel", ha reiterado el diputado de VOX, quien además ha apuntado que Corrales va a las Cortes de Aragón como "troll y hooligan".

Unas palabras que han sido consideradas por Andoni Corrales como un insulto y por lo que ha pedido no entrar en el terreno personal, puesto que, además, su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón se había ceñido al plano político.

Las palabras de Nolasco no han gustado a los diputados de las Cortes de Aragón. Incluso en voces bajas se podía escuchar a algunos parlamentarios decir que Nolasco "se ha pasado". Incluso la propia presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, del partido político VOX, ha pedido a Alejandro Nolasco que retirara sus palabras, lo que el diputado ha rechazado por considerar que no es un insulto ni se entra en el plano personal, además de explicar que su formación ha recibido numerosos ataques por parte de Podemos Una negativa ante la que ha sido la propia presidenta de las Cortes de Aragón quien ha ordenado su retirada del diario de sesiones.

El tema no ha quedado zanjado así. Tras terminar el pleno de las Cortes de Aragón, los partidos han seguido manteniendo posiciones confrontadas. En rueda de prensa, Alejandro Nolasco ha indicado que "la izquierda estaba muy cómoda antes de la llegada de Vox porque podían amedrentar, amenazar y ejercer su totalitarismo ideológico sin que nadie les hiciera frente, muy en línea de Indalecio Prieto, que sacó una pistola en el Congreso" en la etapa de la II República.

Nolasco ha manifestado que por parte de Corrales, y también de la izquierda, han recibido numerosos insultos, que no van a aguantar "ni uno más". En este sentido, ha recordado que el diputado de Podemos, les ha llamado "gentuza" o que VOX quiere "montar a la gente en un furgón y pegarles dos tiros. Nos ha llamado cavernícolas, terraplanistas, matones, mentirosos y cómplices de la muerte de mujeres".

También ha recordado que se llamó "nazis" por parte de Corrales a todos los que votaron a favor de la investidura del actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. Y, aún ha ido más allá con sus explicaciones al afirmar que el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, le llamó "bastardo" en un acto en Zaragoza, en mayo de 2024, y "no hubo manera" de que todos los grupos de las Cortes de Aragón condenaran estas palabras.

Nolasco ha aseverado que "luego son ellos los que se ponen a llorar. Cuando es consciente de que no tiene argumentos, la izquierda patalea, llora y trata de lograr con el victimismo lo que no es capaz de conseguir con sus palabras y acciones". También ha recordado que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, afirmó en enero de este año que Andoni Corrales "no tiene legitimidad política y no le quieren ni en su propio partido".

Exigir respeto

Y la reacción de los partidos políticos no se ha hecho esperar nuevamente. Además de haber abandonado temporalmente y por un breve espacio de tiempo el hemiciclo de las Cortes de Aragón, han emitido un comunicado conjunto para exigir respeto y condenar el trato denigrante de VOX.

El comunicado -suscrito por PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe, PAR, Podemos e Izquierda Unida en las Cortes de Aragón-, han trasladado a la presidencia de las Cortes de Aragón que no tolere el insulto que se ha instalado en este Parlamento por parte de VOX.

Además, se solicita al PP, como grupo mayoritario, que "no tolere el insulto y la falta de respeto que los parlamentarios de VOX vienen mostrando desde hace tiempo hacia miembros de esta Cámara de diferentes partidos políticos".

De este modo, han exigido "decoro y sobre todo respeto a la labor y representación de la ciudadanía" que cada uno de estos grupos ejerce en el Parlamento aragonés". Además, han incidido en que "trasladamos a las Presidencia de las Cortes de Aragón que no tolere las palabras denigrantes hacia ningún representante parlamentario".

Los grupos firmantes del comunicado han reiterado también su más enérgica condena a que "desde la ultraderecha se insulte y se denigre la representatividad de la ciudadanía aragonesa que democráticamente elige a sus representantes políticos en este Parlamento".

En ese sentido, han añadido que "el debate parlamentario, el intercambio de ideas y la confrontación de políticas no debe pasar unas líneas rojas, y en Aragón, lamentablemente, llegamos a la mitad de esta legislatura con el insulto y la falta de decoro instalados en las Cortes de Aragón".