Pilar Alegría, ministra portavoz: "No hay ningún indicio de que el PSOE esté implicado como persona jurídica en la financiación irregular del partido"

El Gobierno ha admitido que fue "desgarrador" y "decepcionante" ver al que era hasta hace unas semanas 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, entrando en prisión, pese a ser conscientes de que era una "imagen posible". Además, ha defendido que "no hay ningún indicio" de que el PSOE esté implicado como "persona jurídica" en la financiación irregular del partido.

Al detalle

Así lo ha sostenido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la determinación del Ejecutivo de "seguir trabajando para combatir la corrupción", y remitiéndose al Comité Federal que celebra el PSOE este sábado y en el que se prevé una reestructuración orgánica de la formación.

"Miren, ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aún siendo conscientes que esta imagen era posible a consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser una imagen profundamente decepcionante y dolorosa", ha explicado la también ministra de Educación.

Alegría, además, ha descartado la posibilidad de que el PSOE se haya financiado irregularmente, afirmando que "no hay ningún indicio" de ello después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' señalara la posibilidad de que hubiera "más personas, físicas o jurídicas" que se hubiera lucrado de las presuntas adjudicaciones de la trama.

"Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. El Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir un tercer chequeo. Por tanto, no, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección", ha señalado.