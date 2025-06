El presidente del TSXG urge actuaciones ante la sobrecarga judicial con un 18% más de casos en el primer trimestre de 2025

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha alertado de la sobrecarga judicial, con un 18% más de casos en el primer trimestre de 2025, y ha insistido en la necesidad de recurrir a la negociación para evitar que todo se judicialice. "No todo se soluciona en los tribunales", ha sentenciado al presentar la memoria de actividad de los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma correspondiente a 2024.

José María Gómez y Díaz-Castroverde expuso que el ingreso de nuevos procedimientos sigue aumentando desde 2019. En concreto, en el primer trimestre de este año se recibieron 115.021 procedimientos frente a los 97.328 del mismo período de 2024, es decir un 18,2% más. Con todo, ha destacado la resolución de asuntos, un 14% más. "Hay que seguir creando nuevas unidades judiciales, pero hay que comprender que no todo se soluciona en los tribunales, hay que recurrir a la negociación y sacar de los juzgados lo solucionable en los despachos", ha insistido.

Mientras, ha vuelto a incidir en la necesidad de abordar actuaciones para frenar la violencia de género y, al respecto, ha considerado necesario trabajar desde todos los ámbitos de la sociedad. Sobre las denuncias, ha indicado que en 2024 hubo 7.600, con 21 diarias, pero ha asegurado que eso no implica necesariamente más casos sino que aumentan las víctimas dispuestas a denunciar. En 2019, las presentadas fueron unas 6.500.

"Es un problema que viene de abajo a arriba, no se puede solucionar al revés", el presidente del Alto tribunal gallego ha señalado sobre las iniciativas impulsadas desde las administraciones. En este sentido, ha abogado por limitar el acceso a la pornografía e incidir en la concienciación sobre "conductas que son violencia y no se sabe". También trabajar en todos los sectores, incluido el ámbito empresarial para abordar, además, "la violencia oculta que no se denuncia", dijo.

El presidente del TSXG -al que sustituirá con su toma de posesión el actual responsable de la Audiencia de A Coruña, Ignacio Picatoste, tras su designación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- ha aludido a las actuaciones impulsadas estos años para promover programas como 'Educar en Justicia', mientras ha vinculado el aumento de casos que entran en los juzgados y órganos judiciales por los efectos de la pandemia.

Memoria 2024

En lo que se refiere a la memoria correspondiente a 2024, el estudio revela que la resolución de procedimientos en comparación con el año anterior aumentó en todas las jurisdicciones, especialmente la civil, hasta un 21,6%. En lo penal, los jueces y juezas finalizaron un 6,4% más de casos.

En lo contencioso-administrativo fue un 5,2% más y en lo social, 11, 1 por ciento. El ingreso de nuevos asuntos también subió en todas las juridicciones, a excepción del contencioso-administrativo que descendió un 2,3 por ciento. Sobre todas, destaca el incremento de la civil, que registró un aumento del 21,5%.

Respecto a la huelga de jueces, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha trasladado su rechazo y ha confirmado que no la va a secundar. Al respecto, declaró que "un poder del Estado no puede declararse en huelga" y ha refrendado el posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en este sentido.

"Entiendo que es un derecho que está limitado", pero ha asegurado entender que "se quiera hacer ver el rechazo a algunas medidas pero no con la huelga". Cuestionado sobre cómo puede afectar la huelga a la resolución de casos, ante la pendencia ya existente, ha manifestado que "siempre será importante" y, al hilo de ello, ha recordado el impacto que tuvo la de los letrados judiciales.