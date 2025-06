Los trabajadores de Davante Master D vuelven a salir a la calle contra la supresión de complementos salariales

Los trabajadores de Davante Master D han vuelto a concentrarse hoy en los centros de la empresa, situados en la carretera de Madrid y el Polígono PlaZa, para denunciar la eliminación unilateral de los incentivos variables por parte de la dirección y pedir que vuelvan a incluirse.

Esta protesta se enmarca en la huelga convocada por la sección sindical de CCOO, que alcanza la cuarta jornada. "Los trabajadores de Davante Master D hemos vuelto a hacer huelga para recuperar nuestros incentivos y establecer un sistema justo", ha declarado Roberto Voto, secretario general de la sección sindical de CCOO en la empresa.

Según explican desde el sindicato, la empresa, propiedad del grupo inversor internacional KKR, ha eliminado estos complementos salariales sin negociación previa, a pesar de que llegaban a representar hasta el 15% del salario anual de la plantilla.

"Hoy ha sido el cuarto viernes de huelga, y la dirección, encabezada por KKR, nos ignora por completo y no se sienta a negociar una salida al conflicto", han añadido.

Desde CCOO han advertido de que la huelga no se detendrá mientras no se abra un proceso de diálogo real. "De no haber avances, el conflicto continuará tras el verano", han incidido.

Y es que Voto ha afirmado que "no vamos a permitir que se nos arrebate una parte esencial de nuestro salario. Si la empresa no cambia de actitud, retomaremos la huelga en septiembre con más intensidad".

La plantilla de Davante Master D exige el restablecimiento de los incentivos y la apertura de una mesa de negociación que garantice un sistema transparente y justo de retribución variable.

Relacionados Convocados paros parciales en Davante Master D por la supresión de incentivos a la plantilla