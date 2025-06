Gallardo tiende la mano a Guardiola y le ofrece cuatro pactos para evitar que la ultraderecha marque el rumbo, pero Vox le recuerda que son el único camino

La presidenta de la Junta de Extremadura se ha enfrentado este viernes,, 27 de junio, a la respuesta de los Grupos Parlamentarios en el Debate del Estado de la Región, donde la oposición le ha marcado sus líneas de diálogo y posibles pactos para dar estabilidad a la legislatura, puesto que María Guardiola necesita obligatoriamente pactar con la oposición para llegar a grandes acuerdos en la legislatura.

El líder de la oposición, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, le ha tendido la mano con cuatro pactos estratégicos y evitar así la influencia de la ultraderecha en la región.

Son los pactos que Extremadura necesita "con urgencia" en materia de juventud, para proteger los servicios públicos, también los derechos de la ciudadanía, y para proteger la democracia, según ha detallado el líder de los socialistas extremeños en su intervención con la que ha comenzado este viernes la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región.

"Si a mitad de legislatura sus señorías del Partido Popular han comprendido que esta tierra necesita otro rumbo, aquí encontrará al PSOE dispuesto a arrimar el hombro", ha ofrecido Gallardo a Guardiola, a quien ha acusado, tras escuchar su discurso de este pasado jueves, de vivir en una "burbuja", en un "decorado" que le impide ver la "Extremadura real".

En este marco, ha ofrecido sus pactos, no sin antes recordar que "hace dos años el Partido Popular perdió las elecciones, pero ganó la investidura", algo que no cuestiona y por lo que "nunca" la llamará "okupa", pero "su alianza con la ultraderecha no ha sido un gesto de estabilidad, ha sido un error político de gran calado para esta tierra, que le perseguirá siempre".

Así, le ha recordado sus propias palabras durante la negociación de la investidura, al señalarle que ha "entregado el timón de esta región a quienes niegan la violencia que sufren las mujeres, deshumanizan a las personas migrantes y tiran a la papelera la bandera de las personas LGTBI".

Este "pacto de la papelera", ha remarcado, le ha servido a Guardiola "para tener poder, sí, pero no para construir región", ha añadido Gallardo, quien en este punto se ha dirigido a los "ciudadanos moderados de centro-derecha, a quienes confiaron en el PP esperando una gestión responsable", para ofrecer la estabilidad que necesita Guardiola para cambiar el "rumbo" en lo que queda de legislatura.

Los jóvenes, los "grandes olvidados" por Guardiola

El primero de los pactos ofrecidos va dirigido a los jóvenes extremeños, que según Gallardo fueron "los grandes olvidados" en el discurso de María Guardiola. Así, plantea medidas dirigidas "a quienes tienen ideas, pero no respaldo. A quienes tienen talento, pero no oportunidades".

Así, propone cambiar el "enfoque", dejando de "hablar de los jóvenes y empezar a construir con ellos". Para ello se destinaría, al menos, el 1% del presupuesto de la contratación pública a jóvenes emprendedores, así como aplicar deducciones fiscales a las empresas que apuesten por proyectos estratégicos liderados por jóvenes.

También invertir el 0,7% del Producto Interior Bruto a proyectos innovadores generadores de empleo para los jóvenes; y facilitar el acceso a viviendas a 80.000 euros con aval público promoviendo acuerdos con las entidades bancarias.

Proteger los Servicios Públicos

El segundo pacto, que tiene por objetivo proteger los servicios públicos, nace de la premisa de que el lugar de nacimiento no determine los derechos ni las oportunidades de los ciudadanos, un principio que la Extremadura de María Guardiola "está en riesgo".

Por eso propone "blindar por ley" la financiación de la sanidad, la educación y la dependencia mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, así como recuperar la gratuidad universal de los comedores escolares y las aulas matinales, y "seguir ampliando" las plazas de educación de 0-3 años en el mundo rural, además de aumentar la red pública de plazas residenciales.

Derechos y Democracia

El líder de los socialistas ha subrayado que los derechos no están "garantizados por naturaleza", y para defenderlos plantea a Guardiola acordar una reforma del Estatuto para que el acceso a la vivienda "no dependa de especuladores".

También le plantea "blindar por ley" las políticas de igualdad, y le propone un impulso a los programas de acogida e inclusión que garanticen una convivencia basada en el respeto.

Por último, el pacto para proteger la democracia recoge la limitación por ley de la financiación de "pseudomedios" con dinero público, así como establecer una autoridad independiente que supervise la distribución de la publicidad institucional para evitar que se convierta en un "instrumento de propaganda partidista".

Más allá de estos pactos, le ha propuesto acordar también una medida en defensa del ferrocarril, ya que para la presidenta "el tren no es un proyecto de región, es una coartada para confrontar con el Gobierno de España".

Vox le recuerda que Guardiola no tiene otro camino que su formación

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha recordado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que "sola no puede" sacar iniciativas adelante porque tiene mayoría suficiente para ello, por lo que ha aseverado que para "avanzar y hacer efectivo el cambio por el que Extremadura votó, no hay otro camino que Vox".

En su intervención, el dirigente de Vox ha criticado la "equidistancia" que a su juicio Guardiola mantiene entre PSOE y Vox en las negociaciones, que "es insultante" y le ha advertido que "entre la opción del sanchismo corrupto y un partido limpio como Vox", ella "no se puede poner en medio".

Así, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha señalado que están "dispuestos" a llegar a acuerdos con Guardiola, pero le ha advertido que no van "a regalarle apoyos, ni a legitimar políticas cobardes o entreguistas", ya que "Vox está aquí para proteger los derechos de los extremeños, sus tradiciones, su propiedad, su libertad y su seguridad".

Acusó a Guardiola de ser la responsable de esta legislatura "comenzara mal", ya que "desde el primer día tensó las relaciones con Vox", les "insultó", pidió la abstención del PSOE en su investidura, y desde entonces "no ha perdido ocasión para buscar el apoyo del PSOE en todos los asuntos de importancia".

Ante esta situación, Gordillo ha advertido que Vox "no está en política para servir de comodín al PP, ni para poner la firma a políticas ajenas", tras lo que ha señalado que Guardiola "les ha dado continuidad, ambigüedad y sumisión a los postulados de la izquierda", ha apuntado.

Le recordó que Vox "no va a ser cómplice en ningún caso de una política migratoria que lleve a España a ser la principal entrada de inmigración ilegal en Europa", por lo que ha considerado que este partido tomó la "decisión correcta" al salir del Gobierno regional, ya que no está "para complacer personalismos ni para pedir perdón a la izquierda por existir", ha dicho.

Regadío

En cuanto a su discurso del Debate de Investidura, Gordillo ha lamentado que el "gran olvidado" por Guardiola fue el proyecto de regadío en Tierra de Barros, que no mencionó, tras lo que ha aseverado que "ignorar ese proyecto es traicionar al campo extremeño", tras lo que ha señalado que Vox "seguirá exigiendo su cumplimiento".

También ha señalado que la presidenta extremeña "lleva años vendiendo humo" sobre la Central Nuclear de Almaraz, ya que más alla de "declaraciones muy tajantes", no ha hecho nada más, "porque bajar impuestos no, ni un poquito. Ya si eso, que los baje otro", ha apuntado.

Unidas critica la falta de diálogo y que Guardiola esté "amordazada" por la "bandera de la gaviota"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se haya mostrado "incapaz de sentarse a dialogar" con la oposición, a pesar de estar en minoría desde la salida de Vox de su Ejecutivo, además de considerar que está "amordazada" por la "bandera de la gaviota".

En su intervención, ha asegurado que la presidenta extremeña encara este debate en mitad de legislatura y, habiendo pasado ya dos años, se deberían ver resultados del "gobierno de cambio". "Podríamos decir que el cambio se dio por los pelos porque usted ni siquiera ganó las elecciones y se apoyó en quienes dijo vehementemente que nunca lo haría", ha dicho, por lo que ha lamentado que la palabra de la 'popular' "no vale nada".

También ha apuntado De Miguel que en el último año, tras la ruptura con Vox, ha mostrando que es un gobierno "débil e incapaz de llegar a acuerdos con nadie", al tiempo que ha recordado que la Junta no ha sido capaz de sacar adelante los presupuestos a pesar de que el PSOE estaba "entregado a aprobárselos, pero volvió a aparecer Madrid en la ecuación".

En este sentido, la diputada de Unidas por Extremadura ha asegurado que si algo se ha podido ver en estos dos años de gobierno de la 'popular' es que "el Habla Extremadura no ha podido quedar más supeditado al Habla Génova", poniendo como ejemplo su postura ante la acogida de menores migrantes o el rechazo a la condonación de la deuda de las autonomías, entre otros aspectos.

Irene de Miguel ha criticado que en los últimos meses el gobierno de Guardiola haya sido incapaz de acordar sobre presupuestos, decretos o leyes a excepción de la "infame Ley de Concordia", presentada por el PP y Vox de forma conjunta, por lo que ha aseverado que le "cuesta entender" la manera que tiene ésta de gestionar su "minoría parlamentaria" y la relación con la oposición.

"La macroeconomía va bien señora Guardiola, mal que le pese, en todo el país y nosotros seguimos siendo vagón de cola y teniendo los mismos problemas estructurales que usted heredó y que nos desangran como si de una maldición se tratara", ha indicado.

Ya por áreas de gestión, la portavoz de Unidas por Extremadura ha analizado pormenorizadamente la situación en la que se encuentran tras dos años de gobierno de María Guardiola en la región.

En este sentido, ha criticado la propuesta de subida "irrisoria" para la homologación salarial de los docentes o las condiciones de los centros ante las altas temperaturas. "Ustedes están deteriorando la educación pública a pasos agigantados y el contraste con la inversión en la educación privada es abrumador", ha asegurado.

Respecto a la sanidad, ha considerado "increíble" que Guardiola "quisiera sacar pecho" de los datos, cuando en junio de 2023 de esperaba 147 días de espera media para una intervención quirúrgica y en diciembre de 2024 la espera media era de 178 días.

Sobre el nuevo contrato para el servicio de transporte sanitario terrestre, ha pedido un "poquito de humildad y menos tirar cohetes", además de lamentar que no mencionase Guardiola la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

También, y en materia de atención a los mayores, ha criticado que no hayan producido cambios sustanciales o avances en la desinstitucionalización, en la mejora de la calidad de los centros residenciales o en la calidad en el empleo de un sector que está "feminizado y precarizado".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha tenido palabras para Belén Cortés, la educadora asesinada hace unos meses por unos menores en el recurso donde vivían, al tiempo que ha tachado de "parches" las medidas anunciadas para evitar "cuestiones más sangrantes", ya que en su opinión, lo que se necesita es una "revisión global del modelo" de los servicios sociales.

En relación a los empleados públicos de la Junta, De Miguel ha dicho que no estarán "muy contentos" con un gobierno que "nada más" que tiene "buenas palabras" porque "hechos cero", toda vez que los anuncios trasladados este jueves revelan que "no están ni de lejos a la altura de los problemas".

En cuanto a la bajada de impuestos llevada a cabo por la Junta, Irene de Miguel ha indicado que la salida del "infierno fiscal en el que no sabíamos que vivíamos" se resume en "yo bajo ingresos y lo que no tengo se lo pido a otros".

Respecto a la política de vivienda, la diputada ha echado en falta medidas creativas y nuevas, ya que las anunciadas son "todas corta y pega", mientras que, sobre igualdad, ha acusado a la presidenta autonómica de cogerla "como un adoquín para lanzarlo" a quienes la critican.