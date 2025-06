Sanidad alerta a la ciudadanía de no beber agua del grifo en una ciudad española: "No es apta para el consumo"

El agua del grifo ya no es apta para el consumo debido a sus altos niveles de magnesio en la ciudad de Ávila, coincidiendo precisamente con la llegada de la ola de calor extremo que durará al menos unos hasta la semana que viene. El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León declaraba el pasado miércoles 25 de junio el agua del grifo de la ciudad como "no apta para el consumo", por lo que no se debe ni beber ni cocinar con ella.

Los altos niveles de magnesio registrados en el agua de Ávila se deben a una rotura en una de las tuberías principales de abastecimiento de la ciudad "en el transcurso de las obras de ampliación del polígono industrial de Vicolozano. Esta circunstancia, unida a la antigüedad de parte de la red de suministro, ha provocado varias roturas sucesivas en las que los servicios municipales están trabajando", indica el Ayuntamiento.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) también se encuentra desplegada en la zona, colaborando para recuperar el servicio de agua potable con la mayor brevedad posible: "Equipos especializados de la UME despliegan drones en Ávila para evaluar el trazado de la tubería afectada. Las primeras imágenes aéreas ya están siendo analizadas para facilitar las labores de reparación".

"El valor máximo legal consensuado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para la calificación del agua como apta, en base a este parámetro, es de 80 microgramos por litro, mientras que los últimos análisis realizados al agua que se está suministrando en Ávila arrojan una cifra de 200 microgramos por litro", alertan.

El Ayuntamiento de Ávila estimó que la normalidad en el suministro de agua se recuperaría en un máximo de 72 horas, lo que indica que si todo sale según lo previsto, a lo largo del fin de semana ya podrán consumir agua los 60.000 habitantes de la ciudad.

Hasta que las autoridades indiquen que se ha solventado esta incidencia, se pide a la ciudadanía que no hagan uso de este agua, optando por el agua embotellada para el consumo y la cocina.