Lo has estado haciendo mal toda la vida: cada cuánto hay que lavar las toallas del baño, según los expertos

Hay personas que lavan las toallas del baño a diario, mientras otras se pasan meses sin cambiarlas: la realidad es que no hay un consenso claro y muy pocos saben cada cuánto hay que lavar realmente las toallas de ducha para evitar la proliferación de microrganismos y malos olores, a causa de la humedad, que pueden llegar a causar problemas de salud.

Muchos creen que al usarlas para secarse tras la ducha, es decir, limpios, no hace falta lavarlas con frecuencia, pero no saben todo lo que esconden en su interior y no se ve a simple vista.

Los expertos explican que algunas bacterias son capaces de crear una capa imperceptible para el ojo humano, conocida como biofilm, a causa de las células muertas de la piel que quedan impregnadas durante el secado del cuerpo.

Además, al encontrarse en un entorno generalmente húmedo y cerrado, la proliferación se multiplica, pudiendo causar problemas en el organismo de los humanos a largo plazo.

La recomendación

Los expertos lo tienen claro, y explican que se debería lavar aproximadamente cada 3 o 4 usos, para evitar la acumulación de piel y residuos que generen esto.

Sin embargo, no es la única recomendación, sino que también consideran que deben reemplazarse cada 2 o 3 meses por unas nuevas, ya que algunos estudios revelan que las bacterias pueden llegar a resistir incluso los lavados con el paso del tiempo.

Según exponen estos estudios, las bacterias resistentes serían las verdadera causantes de la típica pérdida de color en las toallas, momento en el que deberían ser reemplazadas.