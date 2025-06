Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, recibe el premio 'Business Person of the Year' de la UPF-BSM

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido distinguido por la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management, con el premio Business Person of the Year, un reconocimiento que pone en valor su trabajo marcado por la visión, la innovación y el compromiso con la sociedad, informó la compañía.

Durante su intervención, Galán ha recordado cómo hace 25 años Iberdrola emprendió una transformación radical del sector energético, apostando por la electrificación con energías limpias, redes inteligentes y almacenamiento.

Asimismo, ha reivindicado el papel de las empresas como agentes de cambio social. "Hace más de dos décadas elegimos un camino que entonces parecía arriesgado, pero que hoy ha demostrado ser el acertado", ha subrayado.

Con una estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, la eléctrica opera actualmente en más de 30 países y ha multiplicado por ocho el valor de sus activos, alcanzando los 160.000 millones de euros. Su capitalización bursátil supera hoy los 100.000 millones, diez veces más que en 2001.

Por otra parte, Galán ha destacado que este galardón tiene para él un significado especial por venir de una institución que comparte los mismos principios que han guiado su gestión.

"Una institución que ha hecho de sus cuatro grandes valores —la vocación transformadora, la generación de impactos positivos en la sociedad, la ética y la mejora continua— la base para el éxito de la propia escuela y de quienes aquí se forman. Unos valores que tienen mucho que ver con mis 25 años en Iberdrola", ha asegurado.

Compromiso

Por su parte, el director general de la UPF-BSM, José M. Martínez-Sierra, ha señalado que "este premio tiene el objetivo de reconocer y posicionar como referentes para las nuevas generaciones de estudiantes a aquellos líderes empresariales que han destacado extraordinariamente a través de una trayectoria que ejemplifique los valores de la UPF-BSM y la Universitat Pompeu Fabra".

"En este sentido, Ignacio Galán es un claro ejemplo ya que, como presidente de Iberdrola, ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad a través de la firme apuesta por las energías renovables", ha añadido el responsable del centro académico.

Asimismo, la vicedecana de impacto social e innovación académica, Ana Freire, encargada de realizar la lectura de los méritos del galardonado, ha destacado cómo Galán, al frente de una de las mayores compañías eléctricas del mundo, ha encabezado una de las transformaciones energéticas más relevantes del sector en las últimas décadas.