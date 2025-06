PP y VOX Zaragoza rechazan la corrupción del PSOE y piden ceses y dimisiones para dar paso a elecciones

La corrupción ha sido el tema principal del pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza en el que se han aprobado tres mociones presentadas por el Partido Popular, con el apoyo de VOX, que ha presentado alguna transaccional, y el voto en contra del PSOE y la abstención de Zaragoza en Común. Tres textos cuyo objetivo ha sido condenar los escándalos que afectan al partido socialista a nivel nacional y cuyos ecos también han llegado al consistorio zaragozano con la aparición en el informe de la UCO del nombre de un diputado municipal socialista.

Durante dos horas se han debatido estas tres mociones entre cruces de acusaciones de corrupción entre los distintos grupos municipales. La primera en aprobarse ha sido la relacionada con expresar la condena del Ayuntamiento de Zaragoza a los escándalos de corrupción que afectan al PSOE, exigir la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones, además de mostrar el respaldo a las instituciones del Estado y reclamar al Partido socialista el cese de ataques a jueces, fiscales y a la Guardia Civil.

Además, se ha dado el visto bueno a la petición de cese inmediato del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez como portavoz adjunto del grupo municipal socialista por estar suspendido de militancia en el PSOE tras su aparición en los informes de la UCO y la condena a las conversaciones entre Koldo García y José Luis Ábalos en las que se hace referencia al uso de prostitutas por su contenido machista y degradante hacia la mujer, aparte de por contradecir los principios de ejemplaridad y coherencia política en materia de igualdad.

Desde el grupo del PP, Ángel Lóren, consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha detallado diferentes casos de corrupción en las filas socialistas vinculados a Aragón y Zaragoza como el caso Roldán con los fondos reservados en la lucha contra ETA; el caso Treviño y las loterías premiadas continuadas de su novia y la depuradora que costó 22.600 millones de euros, que todavía se sigue pagando hoy, o el caso Plaza con Carlos Escó, entre otros muchos, a los que han sumado hoy la investigación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, entre otros.

A pesar de estos casos y los escándalos actuales en el PSOE, Lóren ha indicado que "lo importante no es el dinero, es que Sánchez pone en juego derechos al aprobar la amnistía. Los derechos son la excusa para el botín que se quieren llevar". Además, durante su intervención también ha aludido a que el PSOE "siempre da el relato" en alusión a "soy feminista porque soy socialista" lo que se ha cuestionado en el caso de Ábalos y Koldo por las conversaciones que han salido a la luz. Pero es un relato que igualmente se ha llevado al plano político al asegurar que "nunca le faltará a un socialista decir que viene la derecha y Franco". "Sánchez no convoca elecciones -ha añadido-, porque las perderá y la suma de socios no le dará" para seguir en el poder.

Desde el PP también han criticado que ni desde el PSOE ni ZeC se haya dado una explicación, además de preguntarse por qué cesó al consejero socialista la secretaria general del PSOE Aragón y actual ministra de Educación, Pilar Alegría. "¿Cómo aspiran a representar a la ciudadanía si no saben qué hacer?", en alusión a que la suspensión de militancia desde el PSOE nacional. "El PSOE es el partido de no hacer nada y ha sido el propio Gómez Gámez el que ha presentado la dimisión", ha añadido el popular Alfonso Mendoza, que ha recriminado que "sus amigos se han gastado nuestro dinero y el de los impuestos en putas. El destino del gobierno está en la bragas de una actriz porno".

Ante esta pasividad que ha denunciado en el PSOE, Mendoza ha añadido que "Lola Ranera -portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza-, ha perdido la confianza institucional y el respeto de la ciudad. Arrastra al PSOE por un lodazal".

Finalmente, en materia de mujer, María Ángeles Orós, consejera de Políticas Sociales, ha criticado la defensa del feminismo por parte de la izquierda al indicar que "siempre ha sido para captar votos. A Sánchez, le importa poco el feminismo. Piensa que pasará a la historia por ser un buen líder".

Las críticas hacia el PSOE también han sido duras desde las filas de VOX. Su portavoz Julio Calvo ha criticado los principios socialistas en cuanto a la corrupción, pero también en otros ámbitos como los indultos que Pedro Sánchez rechazaba antes de su llegada al Gobierno central. "Cuando tienen un principio -en alusión al PSOE local-, lo cambian al día siguiente porque lo dice el jefe y a Sánchez ahora le interesan los indultos".

Calvo ha explicado que apoyan las mociones del PP, aunque ha reconocido que "nos hace perder un poco el foco porque es una corrupción grave" en cuanto atañe al círculo íntimo del presidente, además de calificarla de "cutre" por las mordidas, contratos, contratación de amigos y familiares y el uso de la prostitución.

El concejal de VOX también ha manifestado que "hemos visto a un sicario y delincuente negociar la amnistía. Es tanto como negociar la Constitución. Aquí Sánchez no puede alegar ignorancia porque Cerdán fue mandado por él". Además, Calvo ha preguntado al grupo socialista qué es más obsceno: "¿las putas o el pacto con Otegui? ¿las mordidas o las comprar apoyos?", ha añadido en relación a la falta de valores que a su juicio tiene el PSOE.

En materia de mujer, la concejal Eva Torres, ha afirmado que la sociedad española no es machista "pero es obvio el interés que hay detrás. La mujer es igualdad, pero para el PSOE es negocio. El caso Koldo ha expuesto conversaciones machistas que muestran la doble moral del PSOE. Lo más grave es que lo hacían con dinero de los españoles", además de criticar la colocación de prostitutas en puestos en empresas públicas. "Es esperpéntico y espeluznante".

Pedir perdón

Desde el PSOE, la portavoz Lola Ranera, ha comenzado su intervención pidiendo perdón a los militantes, votantes y simpatizantes por estos escándalos que "van en contra de los principios del PSOE", que condena la corrupción y el abuso a la mujer. "Lo que hemos visto en estas tres personas es antagónico" para añadir a continuación que "a mí me da vergüenza que desde que VOX y PP entraron en el ayuntamiento no se haya defendido la violencia machista y de género ni firmado ninguna declaración el 8M".

Ranera, siguiendo con el discurso estatal, ha apuntado que "seguramente la corrupción cero no existe en las instituciones" por lo que ha indicado que lo importante es cómo defenderse frente a ella. "Lo hemos hecho con contundencia", incluyendo el caso del concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha pedido la baja voluntaria y el PSOE ha abierto un expediente informativo para investigar que hay detrás de unos audios.

"Seguimos teniendo los mismos principios y vamos a seguir apostando por una sociedad progresista" para que haya un gobierno que "sigue pensando en la mayoría social". Finalmente, ha cuestionado la actitud del PP en sus casos de corrupción. "¿Hablamos del M. Rajoy, del alcalde de Marbella, de la pareja y hermano de Ayuso?", ha planteado. "No nos vamos a achantar", invitando a PP y VOX a presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados..

Desde ZeC, la concejal Elena Tomás, ha recordado durante su intervención los casos de corrupción del PP o bajo sus mandatos como Filesa, Rumasa o los GAL, para indicar que el "PP es uno de los partidos más corruptos de Europa". Tomás ha lamentado los casos de corrupción porque es "robo de dinero" que podrían destinarse a educación o becas. "Es violencia contra los de abajo", dado que es a quienes les afecta en mayor medida.

No obstante, ha añadido que "no todos somos iguales", pero no ha cesado sus críticas al PP al que ha acusado de querer llegar al gobierno para "volver a ser corruptos", cuestionando a su vez su inacción cuando llegan a él para acabar con la corrupción como sucedió con la comisión de energías renovables en la que "no han tenido ganas de levantar alfombras y siguen con la misma política de Lambán".