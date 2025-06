Luis Rodrigo de Castro (profesor de Derecho Internacional) sobre la situación bélica actual: "Es una Tercera Guerra Mundial por etapas"

Son muchos los expertos en política internacional que comienzan ya a mencionar la Tercera Guerra Mundial. La reciente implicación de los Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio, así como otros enfrentamientos bélicos, como el que mantienen Rusia y Ucrania hacen pensar en una actual escalada que podría llevar a la entrada en guerra de otros países a nivel mundial.

Es por ello que, desde Europa Press, han entrevistado a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, para preguntarle sobre su opinión sobre el estado actual de conflictos armados.

"Tenemos que preocuparnos porque ya no es solo Israel, Gaza o Palestina, que es un poco el conflicto tradicional, con Siria o Irak, sino que esto se está desplazando por la intervención de Estados Unidos, con alguien en la Casa Blanca que, a priori, no iba a entrometerse en asuntos internos de otros estados", contextualiza el experto.

Irán y el programa nuclear

Sobre el tema de Irán y su programa nuclear con uranio, el experto duda de que este sea solamente para uso civil: "Enriquecido al 20% puede utilizarse con fines médicos, terapéuticos, pero enriquecido al 60%, cuesta creer que sea solo para uso civil porque, a partir de ese 20%, ya las finalidades se pueden también a cuestiones militares", indica Rodrigo de Castro.

"Es algo que debe preocuparnos, no sé si hasta el punto de ser la antesala de una Tercera Guerra Mundial, pero sí que supone calentar una zona ya de por sí bastante intensa, sobre todo, con Irán, con quien hace 10 años conseguimos firmar un acuerdo nuclear que se estaba cumpliendo", añade el experto sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

Tercera Guerra Mundial por etapas

"Ese acuerdo ha saltado por los aires, ya no existe, y un nuevo acuerdo después de este ataque militar está todavía más lejano. Tendremos que ver hasta dónde llega esta escalada que es preocupante cuanto menos, pero que confiemos en que no llegue hasta el extremo de una Tercera Guerra Mundial".

"No hay una tercera Guerra Mundial como tal, pero sí por etapas. Vamos viendo como los conflictos se suceden: primero Ucrania, luego Irán, Israel... no son las únicas, son de las que más se habla, pero también en África hay conflictos, en el Sahel, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur... hay otros conflictos no tan visibles como los que tenemos en esas regiones, pero bueno, es una Tercera Guerra Mundial por etapas, si queremos llamarlo así", concluye en sus declaraciones el profesor Luis Rodrigo de Castro.