El incendio en la fábrica de LEA de Vitoria da se da por "extinguido y absolutamente controlado"

El incendio de la fábrica LEA de Vitoria-Gasteiz está "extinguido y absolutamente controlado", aunque los bomberos siguen enfriando zonas concretas, y se ha desactivado el Plan de Emergencias Municipal que permite la apertura al tráfico en las vías que todavía permanecían cortadas. El fuego se inició este pasado viernes sobre las 13.45 horas en la zona de oleoquímica.

El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, César Fernández de Landa, ha informado a mediodía de este sábado, junto a la fábrica siniestrada este pasado viernes, que el incendio ha sido "muy grave", aunque no se tuvieron que lamentar daños personales. Los servicios de Emergencias tuvieron que atender a cuatro personas, "de carácter muy leve", ha indicado, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios.

Sin embargo, ha trasladado que el fuego ha dejado "todo destrozado, desde las oficinas hasta la planta industrial, que ha colapsado la estructura y se ha hundido". Además, según ha compartido, hay "algún coche calcinado dentro" y "unos cuantos" a los que se les ha caído la estructura encima.

Sobre las posibles causas del fuego, Fernández de Landa ha apuntado que "los bomberos van a hacer el lógico informe de investigación del incendio y la investigación general la lleva a la Ertzaintza". "Esta era una actividad con autorización ambiental integrada con lo que respecta a la actividad de la empresa y eso lo gestiona el Gobierno vasco", ha matizado. Se valora, aun así, la posibilidad de que se el fuego se provocara por la descarga de un camión, aunque "llevará unos días" concretarlo.

Preguntado sobre la calidad del aire del entorno, ha recordado que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha recomendado "precaución y el uso de una mascarilla", pero "no hay problema". Según ha detallado, los productos que había en el interior de la empresa "eran aceites vegetales que como tal arden y como cualquier humo, no es recomendable respirarlo, pero no provenían de ningún producto químico tóxico que pueda tener una especie de peligrosidad".

Explosiones

Según ha indicado el concejal, en un primer momento el incendio fue "muy escandaloso" y la principal dificultad para los bomberos fue poder acceder al lugar por el peligro de explosión que podía haber en el interior de la fábrica. Este peligro de explosión estaba ocasionado por unas bombonas de hidrógeno que, aunque no estaban cargadas al 100%, podrían estallar.

La actuación de los bomberos, en este caso, fue refrescar desde lejos las bombonas para "evitar ese problema" y una vez las tuvieron controladas, al estar refrigeradas, "pasaron a entrar a pagar el resto del incendio".

El concejal ha trasladado su agradecimiento a los cuerpos de bomberos e instituciones que actuaron para controlar el incendio, así como a "Euskotren y a la propia Tuvisa por el desvío y el complemento" en el transporte público.

Así, ha asegurado que se ha trasmitido a Euskotren la posibilidad de abrir la parada de Artapadura y que se puede levantar la mesa de crisis que se creó para dar respuesta a la situación.

El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que hacia las 14.15 horas se habían abierto al tráfico las vías que permanecían cortadas en el entorno de la fábrica afectada.