Los ricos quieren amargarle el cumpleaños a Trump: la madre de todas las manifestaciones ha llegado a EEUU

Este sábado 14 de junio, Donald Trump cumplirá 79 años. Un día que el presidente de los Estados Unidos había fijado para conmemorar los 250 años del Ejército, una forma de regalarse a sí mismo un desfile militar en Washington DC por todo lo alto y en donde la ciudad cerrará calles clave, instalará muros de contención y reforzará el pavimento ante el paso de tanques y vehículos pesados, en el que se espera la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros.

Sin embargo, los anti-Trump llevan semanas organizando un movimiento masivo en el país para ese mismo día bajo el lema "No Kings", haciendo referencia a la oposición de lo que consideran un comportamiento autoritario, comparándolo con un monarca en lugar de un presidente democrático. Esta iniciativa corre por parte de Christy Walton, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, cuya fortuna alcanza los 19.300 millones de dólares, y que se ha unido a otros multimillonarios para manifestarse en contra del presidente americano.

Para ello, la heredera del imperio Walmart pagó por la publicación de un anuncio a página completa en el New York Times el pasado domingo con el objetivo de movilizar a cuanta más gente mejor, y en él enumera ocho principios diferentes, desde el cuidado de los veteranos y los niños hasta la defensa contra la agresión de los dictadores. "Somos el pueblo de los Estados Unidos de América. El honor, la dignidad y la integridad de nuestro país no están en venta", dice el anuncio.

Anuncio en el NYT del pasado domingo.

Tal y como se puede observar en la web 'Nokings.org', este "14 de junio, Día de la Bandera, el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición de dominio digna de la televisión para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende aparentar fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes (...) La bandera no le pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo cómo se desarrolla la historia. La estamos creando. Estaremos presentes en todos los lugares donde él no está para decir que no habrá tronos, ni coronas, ni reyes".

El portavoz de No Kings, Andrew Cook, declaró a Forbes que habrá más de 1.800 eventos en todo el país. "El objetivo es descentralizar la resistencia. Queremos acciones en todas partes, no solo en la capital", aclara. En su web se puede ver incluso un mapa interactivo con todos los puntos en donde se producirá una manifestación contra Donald Trump. "Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos. No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes", es el mensaje que aparece nada más abrirse la web.

Esta no será la primera vez que Christy Walton ha sufragado movimientos progresistas. En marzo de este año, también financió un anuncio en el New York Times con un mensaje similar. Además, realizó donaciones políticas por un total de más de 700.000 dólares, incluyendo contribuciones a WelcomePAC (100.000 dólares) y The Lincoln Project (200.000 dólares), ambos opositores a Trump.

La 'guerra' Trump-Walmart

El pasado 17 de mayo, el presidente de los Estados Unidos arremetió contra Walmart después de que la cadena de grandes almacenes anunciara que subirá sus precios debido a los aranceles impuestos por el mandatario republicano a China. "Walmart debería dejar de culpar a los aranceles como la razón del aumento de precios en toda la cadena. Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado", escribió Trump en la plataforma Truth Social. Trump opinó que Walmart y China deberían "absorber" el costo de los aranceles "y no cobrárselo a sus valiosos clientes". "Estaré atento, ¡y sus clientes también!", advirtió.

Por su parte, el director ejecutivo de Walmart, Douglas McMillon, afirmó que la empresa hace "todo lo posible para mantener los precios bajos", pero lamentó que los aranceles siguen siendo demasiado elevados. "No podemos absorber toda la presión debido a los estrechos márgenes de beneficio en el comercio minorista", declaró.

Ante esto, desde Walmart se desmarcan de todo este asunto. El director de la oficina de prensa global de Walmart, Joe Pennington, destacó que "los anuncios de Christy Walton no están de ninguna manera relacionados ni respaldados por Walmart". Además, aseguran que Walton no forma parte de la junta directiva ni participa en la toma de decisiones de la compañía, actualmente la duodécima con mayor capitalización bursátil, con un valor que llega a los 751.670 millones de dólares.