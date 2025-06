Da espectáculo sin hacer ruido: la desconocida planta que crece por sí sola, no necesita riego y llenará tu jardín de flores en junio sin esfuerzo

Muchas personas amantes de la jardinería se pueden sentir frustradas al llegar los meses de primavera y verano, al comprobar que sus plantas no han florecido como esperaban. De hecho, hay algunas variedades que necesitan cuidados muy específicos para florecer, por lo que, si no estás muy pendiente, puede que nunca las veas florecer. Esto no pasa con una planta un tanto desconocida, pero muy agradecida a la vez, que crece casi por sí sola, se llena de flores en junio y no requiere apenas riego: se trata de la spirea.

Concretamente, la spirea es un arbusto versátil, robusto y muy resistente, que destaca por su fácil cuidado. De hecho, por eso se dice que da espectáculo sin hacer ruido, ya que se llenará de flores sin necesidad de que estés pendiente de ella, convirtiéndose en la verdadera protagonista del jardín.

"Ofrecen flores en colores que varían del blanco al rosa y al rojo"

"Desde la primavera hasta el otoño, diferentes especies de spirea ofrecen flores en colores que varían del blanco al rosa y al rojo, atraen a polinizadores y brindan una exhibición prolongada de color", escriben los expertos de Verdecora sobre esta planta, que puede ser de diferentes tamaños, desde enanas hasta los más de 30 cm de arbusto. Además, algunos de ellos pueden alcanzar los dos metros de altura.

Cómo hacer florecer la spirea

Para que florezcan como es debido y puedas ver esas características flores pequeñas, dispuestas en densas inflorescencias, tienes que poner la planta en un lugar en el que reciba luz solar directa de manera abundante, aunque algunas de las especies pueden estar en semisombra.

Por otro lado, hay que saber que la temperatura no es ninguna preocupación, ya que pueden aguantar diferentes climas que se dan en España, tanto los de interior como los de costa. Lo mismo sucede con el riego: no debes estar muy pendiente, ya que debe ser moderado. De hecho, son muy tolerantes a la sequía y siempre será mejor la falta que el exceso de agua en este tipo de plantas.

Entre sus curiosidades, hay que saber que la spirea tiene un follaje caduco, por lo que algunas especies de esta planta pueden ofrecer diferentes cambios de color durante el otoño. Además, su floración es variable, aunque la mayoría florecen en primavera o en los meses de verano.

Los expertos recomiendan usar fertilizante balanceado durante los meses de primavera, para favorecer el crecimiento y la floración, al mismo tiempo que se aconseja una poda ligera después de la floración para mantener la forma y estimular una nueva floración.