Del Golden Retriever a los Chihuahuas: qué es el 'corazón de raza' de los perros, el motivo por el que hay gente que solo quiere una raza

Hace mucho tiempo que la opción de comprar perros pasó a un segundo plano, básicamente por la alternativa de adoptar perros que necesitan un hogar, sin necesidad de que nadie se lucre con la actividad de venta de animales, al mismo tiempo que le das a esa nueva mascota una segunda oportunidad.

El problema que ven muchas personas en esto es que, por lo general, los perros a adoptar son de gran tamaño, tienen una edad avanzada o son mestizos, es decir, no tienen una raza definida. Esto no debería de ser ningún problema, ya que los verdaderos amantes de los animales en general y de los perros en particular no se fijan en la forma, el color, el tamaño o la edad... simplemente, buscan darle una buena vida a su mascota.

Entonces, ¿qué es eso de 'corazón de raza'? Pues bien, hay personas que han tenido perro desde que tienen uso de razón, un perro de una determinada raza. En estos casos, cuando su mascota fallece, vuelven a buscar un perro de la misma raza, no les vale cualquier otro perro, sino que quieren uno igual que el que tenían.

¿Tienes 'corazón de raza'?

Esto se ha denominado como 'corazón de raza' en una de las conversaciones a través del portal Reddit, donde cientos de usuarios han confirmado la teoría de que existe en tu vida un perro de una determinada raza que te marca y, desde entonces, ya solo buscas tener un perro de esa misma raza.

Chihuahua, Golden Retriever, Husky, Galgo o Pastor Alemán son algunas de las razas de perro más conocidas a nivel mundial y, de hecho, son mencionadas como zaras que te marcan el corazón: "¿Tienes 'corazón de raza'?", se pregunta un usuario al inicio de esta conversación.

"La mayoría de nosotros sabemos, y hemos tenido un 'perro del corazón', pero ¿alguien tiene una 'raza del corazón'? Una raza que es como 'vale, sí, voy a tener uno de estos para siempre y nada más. Si es así, ¿qué raza es y por qué?", enuncia el tema de debate, a lo que miles de usuarios han contestado afirmativamente con sus razas favoritas.

"Chihuahuas. Siempre fui de perros grandes toda mi vida. En mis veintes me mudé de país y extrañaba a mi perro grande de la familia. Sabiendo que no podía alquilar con un perro grande, adopté un perro pequeño, un Chihuahua. Me cambió la vida por completo para mejor. Ahora he tenido dos Chihuahuas y pronto tendré un tercero. ¡No puedo imaginar tener otro perro!", explica un usuario de Reddit en esta conversación, confirmando que ya no tendrá otro perro que no sea un Chihuahua.

"Shih Tzu. Esta raza va con mi estilo de vida y mi "lista de deseos" para una raza", dice otro usuario, al que otro comenta: "Borzois. Me encantan, son muy inteligentes. He tenido muchas razas y te juro que los Borzois están a un paso de ser humanos".

"Golden Retrievers. Just se me murió en marzo, y estaba pensando en conseguir otra raza. Busqué y busqué, y puedo ver las ventajas de muchas otras razas, pero... va a ser otro Golden, porque los amo", explica otro usuario.

Sí que es cierto que algunos de los usuarios que han debatido sobre este tema se han decantado o han defendido los perros que no tienen ninguna raza: "¡Rescaten perros mestizos! He tenido perros de raza y nada supera a mis cachorros de la calle", comentan.