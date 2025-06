Vibra Hotels regresa al alma del Mediterráneo con "Back to the Sunset"

Luces, funky... ¡y puesta de sol! Vibra Hotels vuelve a marcar tendencia con el lanzamiento de su campaña anual de branding, esta vez bajo el evocador lema "Back to the Sunset", una oda a la magia de las puestas de sol en Baleares y un viaje estético y emocional al vibrante universo de los años 70 y 80.

La nueva campaña —que ya puede disfrutarse en redes sociales— se inspira en el estilo musical funky y la estética retro, ahora en pleno resurgir, para conectar con la energía, el baile y el espíritu libre que caracterizan tanto al archipiélago como a la marca Vibra. Tal y como ya se hizo en anteriores ediciones como My Kind of Vibra o el lanzamiento del hotel Vibra District, la música y el ritmo vuelven a ser elementos centrales del storytelling.

"Back to the Sunset": Vibra Hotels enciende el verano con una campaña que rinde culto a la magia del atardecer

Back to the Sunset arranca con una potente frase: "Some places just vibe with a special energy", y nos transporta directamente a una de las localizaciones más emblemáticas de Ibiza: Cala Salada, con su belleza salvaje y sus atardeceres inolvidables. Un guiño directo a San Antonio, destino icónico para los amantes de la puesta de sol y donde la cadena prepara la apertura de uno de sus proyectos estrella para 2025: el Vibra Yamm, ubicado en pleno Sunset Strip.

La cadena continua su homenaje musical, cargado de referencias vintage, haciendo referencia al emblemático tema "Never can Say Goodbye" (original de The Jackson 5 en 1971), que protagoniza la valla publicitaria que ya puede verse en puntos clave de la isla de Ibiza.

"La puesta de sol es un símbolo de conexión, de comunidad, de historias que terminan y otras que apenas comienzan", explican desde la cadena. Y esa es precisamente la idea que cierra la campaña, con la frase: "And at the end of the day, the best is still to come", reforzando el mensaje de optimismo, apertura y celebración de la vida que Vibra Hotels quiere compartir con sus huéspedes.

Además, la campaña llega acompañada de un sorteo exclusivo que ofrece la posibilidad de ganar una estancia gratuita en el nuevo Vibra Yamm, invitando a todos los seguidores de la marca a formar parte activa de este viaje al corazón de la buena vibra.

Con esta propuesta, Vibra Hotels no solo consolida su compromiso con las tendencias y el lifestyle mediterráneo, sino que reafirma su capacidad para emocionar, innovar y conectar con nuevas generaciones de viajeros.