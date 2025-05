La FP gallega buscar talento "debajo de las piedras" como clave para transformar la economía regional

El valor de la FP, que "muchas veces vale más" que la formación universitaria, invertir en investigación, buscar el talento "debajo de las piedras" y desarrollar un acceso democrático a Internet son algunas de las claves para el tejido económico gallego que han aflorado en una de las mesas de la jornada 'Galicia hacia el futuro', organizada por Europa Press en Santiago.

Durante el debate 'Talento y transformación digital', que ha estado moderado por la consejera-directora de Europa Press, Cadelas Martín de Cabiedes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se ha referido a la frase "Utilizamos talento como eufemismo. El talento son personas que deben formarse, vivir y generar empleo".

Al inicio del debate, Román Rodríguez, explicó que la apuesta de la Xunta, dentro de sus planes de I+D+i -rebautizados como 'I+G+i'-, pasan por que la educación y la innovación respondan a "lo que la sociedad civil, empresas y sectores productivos" demandan.

En este contexto, Román Rodríguez hizo un llamamiento por la "democratización" de los avances. "No podemos aspirar a ser buenos en todo, ni mucho menos", ha apuntado el conselleiro. Sobre hacer "disponible para todos" y democratizar la tecnología. En concreto, sobre la red de Internet ha hablado precisamente Ignacio Herrero, responsable de DIGI, compañía que en España es ya "el cuarto operador" de telecomunicaciones y que llega con su fibra óptica a 420.000 hogares en Galicia.

En el ámbito de la competitividad en el tejido empresarial, Borja Ríos, de Grant Thornton, ha advertido del riesgo de quedarse "estático" con el foco que pone la universidad en lo teórico. Por ello, ha alabado que la apuesta de la Xunta en este sentido sea por la Formación Profesional.

Además, Ríos ha puesto el foco en la resiliencia empresarial, para no centrarse solo en "que crezcan", así como en el "gran momento" en el que está el empleo, con datos que "en Galicia son muy positivos". Por ello, ha reclamado "seguridad jurídica" y que, dentro del debate para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, se aborde también el absentismo, dado que Galicia es casi la tercera comunidad con mayor tasa.

Mercado desalineado

También ha hablado de empleo Patricia Úrbez, directora de Sector Público de Fujitsu, para alertar de que en España "no hay suficiente talento" y faltan más de 120.000 posiciones por cubrir en los campos de la digitalización y la tecnología, junto con un paro que ronda el 11%.

"Eso demuestra desalineamiento entre formación, capacitación, experiencia y el mercado de trabajo", ha añadido. No en vano, ha apuntado que el sector de las TIC genera el 16% del PIB en España y esto tendrá un efecto acelerador en el crecimiento de la economía en los próximos años.

Ante este panorama, "lo primero que hacemos es buscar talento debajo de las piedras", ha añadido Úrbez, sin dejar de fomentar la incorporación de las mujeres, -que son el 51% de la población-, a los sectores tecnológicos. La responsable de Fujitsu ha destacado también los ciclos de FP, que "muchas veces valen más", y ha pedido una colaboración más estrecha con las universidades.

El conselleiro no ha pasado por alto la crisis demográfica que atraviesa la comunidad, aunque en los últimos años se ha visto moderada con la influencia de la inmigración. No obstante, ha reclamado que las políticas migratorias sirvan para atraer personas "con un orden" y que el Gobierno central agilice la homologación de titulaciones extranjeras, ya que actualmente hay 150.000 pendientes. Para Borja Ríos, el reto demográfico es, en efecto, "el elefante que está en la habitación", dijo.

Valores entre los jóvenes

En el plano laboral, Ríos ha sugerido a las empresas que no vean con "prepotencia" los valores que buscan los empleados más jóvenes, sino que hagan un "esfuerzo por entender" sus demandas. Al respecto, ha asegurado que las nuevas generaciones no siempre priorizan el retributivo, sino también factores de sostenibilidad medioambiental y la conciliación, que "ya no se limita al cuidado del hijo", especificó.

Además, Ríos ha pedido simplificación de la burocracia en cuanto a la transparencia empresarial y la implantación de protocolos obligatorios, como los planes de igualdad y contra el acoso: "Tenemos que pasar a una segunda fase en la que esto sea más operativo y que las empresas lo dejen de ver como un problema y lo vean más como un plus".

A la revolución tecnológica y a los jóvenes también se ha referido Patricia Úrbez, de Fujitsu. Ha apostado por la "formación a lo largo de toda la vida", conocida como 'long life learning', y por generar en las plantillas un sentido de pertenencia a la empresa a través de un modelo comunicativo intergeneracional.