El aviso de un experimentado piloto sobre los asientos del avión: "Ni se te ocurra dejar tus objetos personales ahí cuando viajes"

Se acerca el verano y, con él, las vacaciones. Miles de españoles están haciendo ya las maletas para coger un avión en los próximos días, aunque este año las aerolíneas se han puesto serias con respecto al equipaje de mano. Y es que cada vez son más las compañías que intentan cobrar un extra a los pasajeros que lleven una maleta o mochila de pequeñas dimensiones, de las que no hace falta facturar, y aunque algunas ya han sido hasta sancionadas por ello, parece que la polémica continúa.

Para quitarse de líos, muchos viajeros prefieren irse con lo puesto y solo llevan lo fundamental: móvil, cartera, dinero, documentación y pasaporte. Pero cuidado, aunque lleves poco equipaje, no lo guardes en cualquier sitio, ya que será más fácil olvidarlo. Es la advertencia que lanza el capitán y piloto Steve Scheibner en un reciente vídeo en su canal de YouTube, donde cuenta con casi medio millón de seguidores.

"No dejes tus objetos personales en ese agujero negro de desesperación"

Cuando habla de "ese agujero negro de desesperación" el piloto se refiere al bolsillo trasero del asiento que tenemos delante, al que es habitual recurrir para meter cosas pequeñas para estar más cómodos durante el vuelo. El problema viene cuando olvidamos cogerlo antes de bajar del avión y después queremos recuperarlo, mayoritariamente sin éxito.

La experiencia le ha permitido a Steve comprobar que esto suele pasar más de lo que pensaba: encontrarse en el mostrador a personas que ya habían bajado del avión pero que habían dejado dentro enseres personales y luego no pudieron regresar para recuperarlos porque ya no estaba en pista. Si por casualidades del destino todavía estuviera, "cruza los dedos" para que alguien "que se preocupe" pueda entrar en el avión y encontrar lo que habías perdido, aunque eso sí, no suele pasar.

"Deja de guardar objetos personales en el bolsillo trasero del asiento delantero. Si quieres perderlos y no volver a verlos, guárdalos en ese agujero oscuro", sentencia.

La polémica está servida

Continuando con las restricciones, en los últimos días hemos visto que parece que las aerolíneas de bajo coste pretenden reducir el espacio entre asientos para que más gente pueda viajar en el mismo avión, reduciendo la distancia entre ellos, que ya de por sí son estrechos. En un vídeo publicado en redes sociales podemos observar que se trata de unas sillas que no permiten sentarse al viajero, obligándole a ir casi erguido durante el vuelo, aunque se usarían en trayectos de menos de dos horas.

Aunque saltaron todas las alarmas, por ahora tan solo se trata de un proyecto y ninguna aerolínea ha afirmado implementarlos.