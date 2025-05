Una española que vive en Corea del Sur denuncia la agresión que sufrió en el metro por ser extranjera: "Dijo que no soy coreana y no tengo derecho"

Corea del Sur es uno de los países más modernos y llamativos para las personas que buscan emigrar al continente asiático, sin embargo, aún existen momentos de discriminación contra los extranjeros. Varias personas han denunciado estos eventos en redes sociales, tal y como expuso la tiktoker mexicana Mar Flores (que explicó que nadie se quería sentar a su lado en el metro por ser extranjera) y la influencer española Hikalogs, quien llegó a sufrir una agresión.

Así lo explica Hika (@hikalogs), una joven española que actualmente vive en Corea del Sur. Según cuenta, ella iba viajando en el metro de pie, ya que no había sitio al ser hora punta, de espaldas a un asiento donde se encontraba una mujer mayor.

Esta señora comenzó a sacar el brazo de su asiento para empujar e incomodar a la joven, que aún se encontraba de pie en el vagón. Así pues, comenzó a empujar con más y más fuerza: "Llega un punto que me está apretando tanto que me está haciendo daño".

Así pues, Hika le pidió que parara de empujar cuando la señora estalló contra ella, mientras otros pasajeros trataban de defenderla. La mujer comenzó a chillar aún más, momento en el que afirmó que la joven no debería viajar en el transporte público por ser extranjera: "He podido entender que ha dicho que no soy coreana y no tengo derecho a ir en el metro".

Gracias a la amabilidad de otro pasajero coreano, que le cambió el sitio, Hika pudo llegar hasta su parada, momento en el que de nuevo la mujer estalló contra ella, gritando, mientras los demás pasajeros defendían a la joven.

Muy afligida, subió el vídeo relatando su historia a redes hace unos días, haciendo una reflexión sobre que se trata de una realidad de la que nadie habla: "Nadie sube estas cosas, no veo a nadie que empiece a subir otras realidades que pasan".

Sin embargo, aclara que no se trata de algo que suceda constantemente, sino que la gran mayoría de la población coreana le ha hecho sentir acogida en el país.