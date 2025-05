Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, dispuesto a eliminar los aforamientos en Extremadura

El secretario General del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tiende la mano a la presidenta de Extremadura, María Guardiola para modificar el Estatuto de Autonomía y cambiar o eliminar los aforamientos de los 65 diputados y de los miembros del Consejo de Gobierno.

"El aforamiento no es impunidad ni unanimidad", también "es una garantía para los jueces", destacó Gallardo, pero para modificar el Estatuto de Autonomía de 1983 se necesitan la aprobación de los dos tercios de los diputados de la Asamblea, y eso "sólo lo puede hacer el PSOE y el PP", destacó, porque "son quienes tienen los votos".

Ha afirmado en rueda de prensa este lunes, 26 de mayo, que ha llamado a Guardiola para plantearle esta modificación, pero con lealtad y solidaridad; por lo que en su propuesta también irá que en la modificación del Estatuto se brinden los servicios públicos.

Ha reconocido que estos días "no han sido fáciles" reconocimiento que tuvo una intención honesta para representar a sus vecinos y vecinas en la Asamblea de Extremadura "para que la voz del PSOE suene".

Una decisión que se ha mezclado con una campaña "feroz" para "deshumanizar al secretario general del PSOE de Extremadura", pero tiene la convicción y la conciencia de que no van contra Miguel Ángel Gallardo, sino contra el PSOE, por lo que "le hace estar más fuerte que nunca".

A preguntas de la prensa sobre su valoración del auto en el que la jueza abre el juicio oral por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha destacado que está preocupado porque "hay una providencia de la jueza donde no iba a dictar auto hasta que se presentaran los recursos" y se ha hecho sin esperar.

No obstante afirma que le tiene mucho respeto a la Justicia y que es un firme defensor de la misma, no obstante afirmó que este caso tenía que estar "archivado hace mucho tiempo" como así pide la fiscalía, porque no hay indicio alguno para continuar con el proceso.

Una instrucción que se abrió tras una "denuncia falsa" de Manos Limpias y "jaleada y vitoreada por el PP, Vox y asociaciones ultraderechistas.

Renuncia a la Presidencia de la Diputación de Badajoz

También ha informado que este próximo viernes, 30 de mayo, y una vez que finalice el pleno de la Diputación de Badajoz, presentará formalmente su dimisión como presidente y como concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.