Nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo, Manos Limpias lo hace ante el TSJEx por fraude procesal al aforarse

La organización Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el diputado en la Asamblea de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de cohecho y de fraude procesal, con la exdiputada María Cruz Rodríguez, como "cooperadora necesaria".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias considera que Gallardo, "de una manera grosera, incuestionable, burda e indecente, ha maniobrado torticeramente para que le juzgue un Tribunal que a priori no era el natural o predeterminada por la ley".

Relata Manos Limpias en su escrito que Miguel Ángel Gallardo, junto con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, estaban inmersos en un procedimiento penal, fase de instrucción, en el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, en el que "todos los investigados e imputados, era ciudadanos de a pie, no tenían la condición de aforados".

Sin embargo, y "ante el inminente auto de la Jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, de transformación a procedimiento abreviado y apertura de juicio oral contra el denunciado", señala la organización que Gallardo ha ejercido una "maniobra torticera de clamoroso abuso del derecho, de fraude de ley y fraude procesal" al entrar en la Asamblea de Extremadura como diputado y estar aforado.

"Sortear obstáculos"

Así, explica Manos Limpias que "en menos de 48 horas de una manera grosera, burda, indecente", Gallardo se pone de acuerdo con la diputada de su mismo partido, el PSOE, Mari Cruz Rodríguez "para que renuncie al escaño prometiéndole el cargo de subdelegada del Gobierno en la referida comunidad autónoma".

Para ser diputado, continúa el escrito, "había que sortear otros obstáculos, los de los cuatro candidatos en las listas electorales que debían renunciar, para dar paso al denunciado que ocupaba el puesto nº5", y añade Manos Limpias que hasta el momento "no se sabe que dádiva ha podido ofrecer a esos cuatro candidatos".

Añade que "con esa burda, grosera maniobra torticera, se convierte en aforado para ser juzgado por un tribunal que no era el natural (el predeterminado por ley) en su consciente que le pudiera ser más favorable", por lo que Manos Limpias considera que Gallardo cuestiona de esta forma "tanto la imparcialidad de la Audiencia Provincial de Badajoz, como del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura".

Así, apunta que "en pura lógica, burlar el tribunal natural (el predeterminado por ley) supone no creer en su imparcialidad, pensando que le pueda condenar", y apunta que "en pura lógica, acudir al Tribunal Superior de Justicia supone no creer en su imparcialidad, pensando que le puede absolver".

Por tanto, considera Manos Limpias que Gallardo, "para obtener el aforamiento ha cometido un delito de cohecho", ya que en primer lugar "ofrece una dádiva, a la denunciada como cooperadora, a cambio de su renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura la nombraría Subdelegada del Gobierno, ésta acepta la dádiva".

Le acusa de fraude procesal

Recuerda Manos Limpias que "aunque el abuso del derecho, no es delito, está prohibido (Art. 7.2 del Código Civil) y puede tener consecuencias civiles (anulación de actos)", añade que aunque el fraude de ley, "tampoco es delito, invalida los efectos del acto jurídico y puede tener sanciones civiles o administrativas".

En cuanto al fraude procesal, Manos Limpias señala que está tipificado en el Art. 250.1 punto 7º del Código Penal, y "es una modalidad de estafa, manipulando un proceso engañando al juez, para obtener una resolución favorable al denunciado", y en ese caso, considera que "se perjudica el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al juez".

Añade que el perjuicio a terceros, "es indudablemente a que la competencia corresponde al tribunal natural o predeterminado por la ley, y al resto de imputados que pueden verse perjudicados al ser juzgados por un tribunal donde únicamente el aforado es el denunciado".

El PP pide un informe jurídico a la Asamblea sobre el momento de la obtención de la condición de diputado de Gallardo

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado este lunes, 26 de mayo, un escrito dirigido a la Mesa de la cámara autonómica en el que solicita un informe jurídico sobre el momento de la obtención de condición de diputado del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, y sobre el momento en el que los derechos y prerrogativas son "efectivas".

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha informado de esta petición en una rueda de prensa en la que ha afeado que la Asamblea de Extremadura "a día de hoy" y "como institución" aún no ha dicho "ni una palabra, ni ha explicado públicamente, ni por escrito ni en declaraciones", si considera a Miguel Ángel Gallardo diputado "de pleno derecho y aforado".

Sánchez Juliá se ha referido a que, en relación al fondo del aforamiento y a su entrada en vigor, podrían existir "interpretaciones", "dudas jurídicas" o "controversias" y en su partido no van a ser "convidados de piedra" y no aceptarán "por silencio administrativo aquello que a Miguel Ángel Gallardo le interese".

"El señor Gallardo mangoneará el Partido Socialista hasta su ruptura, como estamos viendo, por mucho que lo intenten tapar, pero con el Partido Popular que no cuenten. El Partido Socialista es un partido detonado por dentro que Miguel Ángel Gallardo ha convertido en cenizas hasta el punto de que no hay una defensa en favor de Miguel Ángel Gallardo y quien ha salido lo ha hecho casi por vergüenza y de manera muy tímida", ha aseverado el 'popular'.

También, y preguntado por si Gallardo podría formular una pregunta a la presidenta de la Junta en el próximo pleno de la Asamblea, como es su intención, Sánchez Juliá ha dicho que "esas son también las vicisitudes que tiene que aclarar el reglamento de la Cámara".

De este modo, el portavoz del PP extremeño ha acusado a Gallardo de aplicar "la katana" y cortar cabezas "sin piedad para aforarse y, mientras hace eso, aglutinar "tres cargos institucionales", el de concejal en Villanueva de la Serena, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y ahora diputado autonómico.

"Su ansia de poder es insaciable porque yo les quiero recordar que al anterior secretario general del Partido Socialista en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, le hizo dimitir de diputado autonómico porque no podía tener una persona más de un cargo. Se ve que lo que él exige para los demás no se lo aplica para él", ha dicho.

Por ello, el portavoz del PP de Extremadura se ha preguntado por lo que deparará esta semana lo que ha calificado como el "culebrón de Gallardo el oportunista", ya que la "semana pasada fue una ida y venida de escándalos socialistas".

"No habíamos terminado de digerir el primer escándalo y ya estábamos presenciando el siguiente, movimientos torpes y atropellados por miedo a la justicia, por intentar escabullirse de algo que todos sabíamos que iba a llegar, que era la apertura de juicio oral a Miguel Ángel Gallardo y al hermanísimo, movimientos que hemos visto durante esta semana que no son más que una declaración encubierta y que Miguel Ángel Gallardo mintió cuando decía que no tenía nada que temer", ha dicho.

Así, ha recordado que Gallardo primero dijo que "no tenía que salir corriendo a una institución para aforarse", aunque se haya visto a "Gallardo, Speedy González, corriendo a la puerta de la Asamblea de Extremadura", y, después, que "cambiaba de opinión porque lo hacía para confrontar con la presidenta, María Guardiola".

Vox presentará un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico de Vox, Jorge Buxadé,anunció este domingo, 25 de mayo, que su partido presentará un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura por el aforamiento del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Y es que, Miguel Ángel Gallardo ha recogido esta semana su credencial como diputado en la Asamblea de Extremadura, que es lo que le concede la condición de aforado. Dicha condición impide al juzgado de Badajoz que ha abierto la causa continuar con el proceso, de modo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien tiene que asumir esa competencia.

Para lograr ese aforamiento, Buxadé ha denunciado que el PSOE ha "obligado" a sus cinco candidatos a las elecciones regionales a renunciar a su condición para que el también presidente de la Diputación de Badajoz pueda acceder al aforamiento. "Un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia", ha denunciado el jefe de la delegación europea de Vox.