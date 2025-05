Medina, la empresa que introdujo la fresa y el kaki Sharoni en España: "Siempre buscamos algo novedoso"

"Siempre estamos buscando nuevos productos, nuevos mercados, nuevos envases, nuevas variedades … En una continua innovación. Esa ha sido la filosofía que ha tenido la empresa desde los inicios de mi padre: siempre buscar algo novedoso". Habla Rocío Medina, presidenta ejecutiva de Medina Group. El grupo empresarial que dirige es responsable de la introducción en España del cultivo de la fresa (hoy uno de los pilares económicos de la provincia de Huelva), ha creado nuevas variedades de frambuesa -Alegría y Abril- y actualmente es uno de los líderes mundiales en kaki Sharoni, otro cultivo que entró en España a través del grupo. Ese carácter pionero marca si cabe más la importancia de la firma que los 110 millones de plantas y las 12.000 toneladas de fruta que pone cada año en el mercado llegando en la actualidad a los 40 millones de euros de facturación en el grupo.

En 1958 el abogado sevillano Antonio Medina Lama inició la explotación de la laguna de Las Madres, en Palos de la Frontera. Sus investigaciones y contactos le llevaron a la Universidad de California y con los medios de la época decidió plantar unas pocas hectáreas de fresa en la provincia de Huelva. Las primeras. "Las primeras plantas llegaron en avión de Estados Unidos, y luego se adquirió la primera 'planta madre' para cultivarlas aquí", explica Rocío Medina.

La actual presidenta lleva más de dos décadas al frente del grupo empresarial, al que ha dirigido hacia la profesionalización, la internacionalización y el crecimiento sostenido. La tercera generación de la empresa está ya incorporada con su hija, Rocío Cataño Medina, como directora general. Tiene experiencia en consultoría en una de las Big Four y posteriormente decidió trasladar ese conocimiento a la empresa familiar.

Los inicios

Pero al principio, a finales de los 50 y primeros 60, fueron las fresas. Durante años el pionero Antonio Medina introdujo nuevas técnicas en el cultivo para adaptarlo a las condiciones específicas del clima y suelo onubense, y desarrolló la implantación de las primeras instalaciones de riego en fresa, el uso de plásticos, y empleo de nuevas prácticas y técnicas, como la hidroponía.

A finales de los años sesenta se producen los primeros envíos de fresa en avión con destino a los mercados europeos. Medina, como líder de producción y comercialización, condujo al resto de productores hacia un espíritu de colaboración y corporativismo que resulta en la constitución de Freshuelva, patronal del sector.

El grupo

Ya en los años ochenta, nacieron dos de las principales empresas de Grupo Medina: Agromedina que se estableció en Lepe (Huelva) y Viveros California, que buscó el frío de la meseta en Roa (Burgos), para acabar estableciéndose en Geria (Valladolid).

Agromedina se convirtió en campo de ensayos de nuevos proyectos en Lepe, Isla Cristina, Villablanca y Cartaya: cítricos, fresas, ciruelas, nectarinas, flores..., nuevas especies y variedades que surgieron por ese afán de buscar siempre lo nuevo, y de diversificar.

Al final el cultivo que iba a cambiar la historia de esta empresa fue el del kaki Sharoni. "Empezamos hace 36 años con el cultivo en Huelva. Es una variedad muy compleja, se mancha mucho, y se trataba de un kaki duro cuando el consumidor estaba acostumbrado a otras variedades que se consumen blandas. Los tocaban y decían 'esto está verde'. Después de que entrásemos nosotros con este kaki entraron otras empresas, alguna de Israel. Y después en Valencia se empezó con el rojo brillante", recuerda Rocío Medina.

De las 12.000 toneladas de fruta que produce el grupo, 11.500 son de Kaki Sharoni, y el resto de Kumquats (unos pequeños críticos) y de frambuesas y arándanos.

Por otra parte, Viveros California que nació de la experiencia del grupo en el cultivo de la fresa sigue abarcando todo el proceso productivo desde la investigación y producción de los plantones de fresa y otros berries.

Mercados exteriores

La comercialización de fruta se realiza a través de la OPFH Inter Terra SAT, creada en 1999, con un porcentaje de exportación de más del 80% de su facturación. Realiza ventas directas en casi toda Europa (Alemania, Países Bajos, Lituania, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Eslovenia, Bélgica, Suecia. Grecia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Dinamarca, Irlanda y Suiza…). "Cuando hablamos de Europa ya casi no lo consideramos mercado exterior", dice Rocío Medina.

Además, en una continua búsqueda de apertura de nuevos mercados, se ha incrementado notablemente la exportación a Estados Unidos, y Canadá y se realizan exportaciones a China, Jordania, Malasia, Singapur, Brasil, India, Emiratos Árabes, e Indonesia… Para la apertura del mercado estadounidense, ha constituido una filial, Global Fruits LLC, con la que opera en los Estados Unidos.

Tiene una posición de privilegio en mercados tan exigentes como Brasil.

Salir al mercado exterior, desde aquellos primeros vuelos con destino Europa en los años 60, ha sido una vía natural para Medina, con lo que ha conseguido mejores precios y ha diversificado cartera de clientes.

Medina admite que con la guerra de aranceles con la que ha arrancado el mandato del presidente Trump empresas como la suya, muy volcadas en la exportación y con un buen volumen de negocio en los Estados Unidos, se encuentran en una situación de incertidumbre total, ante la que sólo queda esperar y ver cómo se van resolviendo los acontecimientos, para actuar en consecuencia. Algo muy complicado cuando se manejan productos altamente perecederos.

Futuro

Pero eso es presente en una empresa que siempre mira al futuro. ¿Cómo será el futuro en el campo? "Supongo que tiene que venir mucha tecnología. En cultivos como la fresa, que necesitan mucha mano de obra para la recogida, se necesita tecnología que nos ayude. Es cierto que hay algunos prototipos para distintas frutas, pero para fresa en el campo yo no he visto ninguna. Tendrán que llegar porque la mano de obra en la recogida es ya un cuello de botella", opina Rocío Medina.

Mirando al futuro hay otro debate en cuanto a los precios. ¿Puede convertirse la fruta de calidad en un artículo casi de lujo? Rocío Medina advierte de que "nos están subiendo todos los costes, están eliminando los principios activos y productos fitosanitarios que usamos para tratamientos en el campo, y esto está afectando a la rentabilidad, que se está viniendo abajo. Si no subimos precios tenemos que cerrar las empresas. Habrá que buscar un equilibrio".

Medina indica también que el sector asiste a la entrada de fondos de inversión con accionistas o directamente accediendo a participaciones mayoritarias de empresas. Es algo que Grupo Medina no contempla. "Nosotros no hemos recibido ofertas porque no las he escuchado. La nuestra es una empresa familiar y no contemplamos la entrada de socios en el capital, ni tampoco venderla", asegura.