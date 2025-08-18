Deberíamos limpiarlo cada semana, pero nadie lo hace: es uno de los lugares más sucios de todo el salón

La rutina diaria, a veces, no nos permite invertir el suficiente tiempo en las tareas domésticas. Ahora bien, tener un hogar muy limpio y reluciente nos ayudará a tener ese gran espacio de comodidad y tranquilidad que necesitamos tras un día duro de trabajo.

Sobre todo, en el salón, el espacio de la vivienda en el que, por norma general, pasamos más tiempo y donde recibimos prácticamente todas las visitas. Da igual que nuestro salón sea grande o pequeño, queremos que siempre se encuentre perfecto.

En profundidad

Ante este panorama, son muchos los españoles y españolas que se preguntan cuál es el lugar más sucio del salón. Pues bien, se trata de los sofás, ya que son los lugares idóneos para ácaros y otros microorganismos. Por lo general, uno se sienta en el sofá con ropa de la calle, y a veces incluso con las mascotas.

Este es el principal motivo por el que se debe incorporar la desinfección de sofás en la rutina de limpieza habitual. Aunque es una tarea bastante complicada y debería ejecutarse cada semana, con desinfectar de manera adecuada esta zona de la casa una vez al mes será suficiente para mantenerlo impecable siempre.

Más detalles

El procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, hay que retirar donde nos apoyamos normalmente y aspirar la estructura -sí, toda- del sofá, desde el interior del mismo hacia fuera, sin olvidarse de los faldones, el respaldo y el reposabrazos. Es muy recomendable usar la terminación para tapicerías del aspirador, que evitará daños en la tela.

En segundo lugar, debemos aspirar los almohadones de asiento y respaldo y cojines decorativos con el mismo método, para acto seguido desenfundarlos y lavar las fundas en la lavadora. Por último, llega la hora de desinfectar, donde la opción más aconsejable es emplear una vaporeta, puesto que las altas temperaturas desinfectan cualquier tejido.