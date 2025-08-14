¿Sabías que el papel aluminio tiene dos caras y cada una se utiliza para algo específico?

El papel de aluminio es un imprescindible en las cocinas españolas. Aunque por lo general suele utilizarse para envolver los bocadillos, para conservar calientes las bebidas y para mantener protegidos muchos otros alimentos, también se emplea a la hora de llevar a cabo determinadas elaboraciones como las patatas asadas.

Particularidades

Como bien sabemos, tiene un lado brillante y un lado mate, ambos con propiedades distintas. En primer lugar, el lado opaco se encarga de absorber las temperaturas exteriores. En segundo lugar, el brillante, hace justo lo contrario, es decir, repele las temperaturas que llegan de fuera.

Ahora bien, ¿qué parte es la más adecuada usar en cada caso? Pues, según los fabricantes de este producto, los dos lados desempeñan la misma función. Eso sí, determinados creadores de contenido en las redes sociales han desvelado que hay un modo más correcto que otro de hacer uso de él.

Más detalles

Por ejemplo, si vamos a hornear y queremos que el alimento muestre su mejor versión, tendremos que cubrir el producto con el lado brillante hacia adentro. SI lo hacemos al revés, esto es, con el lado que brilla hacia afuera, el material reflejará el calor del horno. Y un patata, entre otros, tardará mucho más en hacerse.

En el caso de que vayamos a usarlo para conservar nuestros alimentos, el lado que brilla también debe ir hacia adentro. Si vamos a congelar, el principio es el mismo. Al envolver los alimentos de esta manera, lo que hacemos es preservar su sabor y sus cualidad al protegerlos de la acción directa del calor.

A tener en cuenta

A la hora de envolver la comida con el papel de aluminio, da igual el lado que usemos. No obstante, la tendencia es hacerlo con el lado brillante hacia afuera, una práctica que podría responder más a una cuestión estética que a una funcional.