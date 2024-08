Juanma Moreno: "No vamos a aceptar que Sánchez robe el futuro a los andaluces, vamos a combatir"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado como prioridad del curso político la movilización a todos los niveles contra el cupo catalán y contra decisiones del gobierno de Pedro Sánchez que "hipotecan el futuro de todos los españoles y especialmente de los andaluces". En un discurso en un tono más duro del habitual de un líder que hace de la moderación su bandera, ha asegurado que "no vamos a aceptar que Sánchez nos robe nuestro futuro a los andaluces. Vamos a combatir con las armas que tenemos. Vamos a parar este atropello (...) Lo que defendemos no es para el PP ni para nosotros, es para Andalucía y para España".

En el acto de inicio político celebrado en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande Juanma Moreno ha señalado que desde el partido más votado de Andalucía y desde el Gobierno regional "vamos a pedir al conjunto de la sociedad que tome conciencia de las cosas que están sucediendo en nuestro país. No se puede mirar a otro lado cuando hay un problema de convivencia en tu casa, cuando se reparten las cosas de forma desigual, cuando se toman decisiones que perjudican" a muchas comunidades autónomas. "No es un problema que pase en Madrid, está pasando aquí, Se están tomando decisiones que hipotecan el futuro de todos los españoles y especialmente el futuro de todos los andaluces, y frente a eso hay que tomar conciencia colectiva".

Moreno ha hecho también un llamamiento a militantes y cargos del PSOE para que reaccionen ante hechos como la amnistía o el cupo que rompen la igualdad y el principio de solidaridad. "Me niego a pensar que no haya nadie en el gobierno y en el PSOE, ni un hombre ni una mujer, que defiendan por encima del sanchismo los intereses de Andalucía y de España. Tendrán que responder ante la historia, todos los que están callados (...) Estamos viendo cosas que jamás pensábamos que íbamos a ver van ya seis años de sanchismo, el socialismo es una cosa distinta y el tiempo dirá lo que hacen sus dirigentes".

Cesiones

En su intervención Moreno ha repasado cesiones a independentistas como la amnistía, "el que los españoles nos tengamos que poner un pinganillo en la casa de todos que son las cortes para entendernos cuando tenemos una lengua común, el déficit disparado y que puede alcanzar a final de año los 400.000 millones, la alcaldía de Pamplona entregada a Bildu, y el escándalo de Puigemont. "Y lo último es que haya un cupo catalán: que Cataluña tenga independencia fiscal y dé al estado una parte, lo que ellos consideren, con lo que rompen la igualdad y el principio de la solidaridad. Ya no cabe eso de que conmigo no va, no es una cosa de políticos. Es que si usted quiere tener más médicos, más colegios, más infraestructuras, más futuro, no podemos permitir eso", ha insistido llamando a la movilización.

Moreno ha afirmado que estas cesiones, especialmente el cupo, "trasciende al presidente de la Junta y del PP, es un problema de 8 millones de andaluces que no pueden callarse y abandonar a su suerte el futuro de España. En la defensa de Andalucía va la defensa de España. Tenemos el peso suficiente para dar la batalla contra desigualdad que también van a sufrir otras comunidades. Pido a los andaluces que reaccionen, que tomen conciencia de que hay que defender nuestros intereses. Reclamo conciencia cívica y compromiso social".

Bendodo

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha recordado que "hace un año denunciamos que Sánchez iba a vender España por su sillón en la Moncloa, y lo ha hecho en dos ocasiones para conseguir también el sillón de Illa, y habrá una tercera porque los independentistas están ya pidiendo el referéndum, al que no se ha negado".

Ha mostrado su solidaridad con Manzón, presidente valenciano, cuya foto fue quemada junto a una bandera de España en un acto de independentistas catalanes y ha exigido a Illa y al alcalde de Barcelona que condenen esta acción.

Bendodo recuerda otras mentiras de Sánchez como sus pactos con Bilbu, la amnistía y la sedición, la corrupción en el ministerio de Transportes que negaron. "La lista de despropósitos se hace cada vez más grande".

Sobre este ministerio ha recordado que este verano miles de turistas se han quedado tirados en los trenes mientras el ministro mejoraba su handicap, y ha añadido que "el mayor prófugo se ha reído en la cara de los españoles y el Gobierno sabía que iba a venir, iba a dar un mitin y se iba a escapar. Operación Jaula es la que le tiene montada Puigdemont a Sánchez. Sánchez no ha aparecido en todo el verano. Ha estado en un palacio con Zapatero, el que dijo que no iba a haber independentismo, Sánchez lo ha continuado e Illa lo va a remar. Y todo eso a pocos metros del epicentro de la crisis migratoria".

"Este verano vemos como la Justicia sigue investigando al entorno del presidente con la Moncloa como sede de negocios. Y Sánchez no ha dicho ni pío. Tenemos un dicho de que el que calla otorga", ha destacado.