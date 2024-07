Aragón rechaza el cupo catalán y utilizará todos los medios para frenarlo

El preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña no gusta en Aragón por considerarlo perjudicial para la comunidad, especialmente por el posible cupo catalán que se recoge en el documento. En concreto, se apunta la salida del régimen común de Cataluña y que la Agència Tributàtria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, comenzando por el IRPF.

Tras conocerse el contenido de este documento, que deberá ser ratificado por las bases de ERC este viernes, las reacciones en Aragón no se han hecho esperar. Desde el Gobierno de Aragón, su portavoz, Mar Vaquero, ha explicado que los servicios jurídicos del Ejecutivo están estudiando los puntos de este acuerdo para tomar las medidas necesarias sin descartar llegar incluso al Tribunal Constitucional.

Vaquero ha definido el preacuerdo de "erosión democrática", además de afirmar que suponen "una merma a la igualdad, libertad y solidaridad fiscal entre territorios. Un acuerdo de estas características nos va a colocar en un desequilibrio total. No vamos a permitir que se perjudique a los ciudadanos aragoneses". Además, ha añadido que este acuerdo es "ilegal, rompe la igualdad entre los territorios y va a perjudicar a la educación, la sanidad o las infraestructuras de la comunidad".

La portavoz también ha pedido que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "no podemos permitir que las cuestiones fiscales que afectan a Aragón se diriman en un acuerdo entre el PSC y ERC saltándose de facto todos los principios constitucionales".

No obstante, ha alertado que los primeros efectos ya se han notado. "El Consejo Fiscal de Política Financiera anunció que en 2025 las entregas a cuenta subirían un 2,5%. Ayer mismo rectificaron y nos comunicaron que bajará cerca de un 2%. Esto supone una merma de 300 millones. Esto es solo una muestra de lo que está por venir con acuerdos de este tipo que erosionan el estado de derecho".

Quiebra de la igualdad

Las reacciones también se han producido desde otras formaciones políticas. El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha tachado de "inadmisible" el preacuerdo alcanzado por el PSC con ERC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles", según recoge Europa Press.

En un tuit, en la red social X, antes Twitter, el expresidente del Gobierno de Aragón ha expuesto que "el independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa".

Ha continuado diciendo: "El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible".

Financiación de pueblos

Desde Aragón Teruel Existe, el preacuerdo se ha calificado de "inaceptable" por lo que han anunciado que "estaremos enfrente, sin ninguna duda". "Si es cierto, como dice la portavoz de ERC, que 'Cataluña sale del régimen común y recaudará el 100% de los impuestos, y pagará la liquidación de los impuestos con una cuota de solidaridad', y que 'el acuerdo incluye una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)', es inaceptable".

Para esta formación, llama la atención que "para la financiación autonómica no se llegan a acuerdos, para mejorar la financiación de los pueblos tampoco". Prueba de ello, alegan es que el "Plan Específico de Teruel aprobado por el Gobierno en 2005, sin ejecutar; las Ayudas al funcionamiento, incapaces de dotarlas con el 20% como se aseguró que se haría; el corredor ferroviario de altas capacidades Cantábrico-Mediterráneo, prioritario desde Zaragoza hacia Tarragona, olvidado el de Teruel; las ayudas a la sequía de los agricultores, a mínimos".

Además, también han señalado que se sigue "sin planes para abordar la sequía en el Maestrazgo mientras se llena de molinos" y retóricamente se preguntan si "ya se les ha olvidado aquello del país en 30 minutos", entre otros temas.

Hacienda Foral Aragonesa

También se ha pronunciado el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, quien ha explicado que el PAR va a defender la creación de la Hacienda Foral Aragonesa, de acuerdo con el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que fija un acuerdo bilateral Aragón-Estado de financiación y con los derechos históricos.

Izquierdo ha matizado que desde el PAR "no entramos en lo que Cataluña o el País Vasco consiga o deje de conseguir, pero sí entramos en lo que cada territorio tiene derecho". Además, ha añadido que "Aragón, al igual que Navarra, tiene un derecho foral propio que le permite junto con su Estatuto de Autonomía, tener una Hacienda Foral propia".

Izquierdo ha recordado que "el Partido Aragonés presentó una proposición que se debatirá en el mes de septiembre en las Cortes de Aragón, que habla de una Hacienda Foral propia, que Aragón se ponga en marcha ya, empezar a cuantificar y a cualificar esa hacienda, que pida una reunión bilateral con el Estado, que empiece a trabajar en esa línea a la que sí nos debemos emplear jurídicamente porque sí que no se corresponde a los aragoneses y es nuestro Derecho. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, ni ninguna concesión, ni nada raro".