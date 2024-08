El Atlético de Madrid suma más de un tercio del gasto en fichajes de LaLiga

LaLiga se queda a la cola de las cinco grandes competiciones europeas en gasto de fichajes con 399,44 millones de euros, por detrás de la Premier, la Ligue 1 francesa, la Seria A italiana y la Bundesliga alemana. Pero es que, además, el 74% del gasto total lo han realizado entre solo cinco equipos -Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Betis-, que suma 295,75 millones de euros.

Tan solo el Atlético de Madrid representa más de un tercio del gasto, con 141,6 millones en total. El equipo colchonero ha comprado al Manchester City el delantero Julián Álvarez, en lo que ha sido el traspaso más caro de todo el verano, por el que ha desembolsado 75 millones de euros. Tras el adiós de Álvaro Morata, los rojiblancos buscaban una nueva estrella y parece que lo ha encontrado.

El Atlético también ha hecho efectivo el fichaje del defensa Robin Le Normand, que estaba jugando en la Real Sociedad, y por el que ha pagado 34,5 millones más. La incorporación menos costosa de los colchoneros ha sido la del delantero noruego Alexander Sorloth, un traspaso procedente del Villareal que ha costado 32 millones.

Los rumores de la venta de Joao Félix y Samuel Omorodion al Chelsea permitirían a los colchoneros recuperar parte del gasto que han realizado en el mercado de fichajes, pero es evidente que el club presidido por Enrique Cerezo ha dado un golpe sobre la mesa tras los malos resultados obtenidos en las temporadas anteriores. Ahora, tras los nuevos jugadores anunciados, el Atlético Madrid peleará con una gran plantilla por todos los títulos durante esta temporada.

Fichaje de Mbappé y Olmo

Tras el Atlético, los clubes españoles que más han gastado son el FC Barcelona, con 57,7 millones; el Real Madrid, con 49 millones; la Real Sociedad con 25,5 millones y el Betis con 22 millones de euros. Al margen de Álvarez,el fichaje más sonado del verano es el de Kylian Mbappé. A pesar de que el Paris Saint-Germain no ha recibido dinero por el delantero francés al marcharse como agente libre, el Real Madrid pagará al jugador, en un plazo de cinco años y como prima de fichaje, 100 millones de euros. Este montante, unido al salario, permitirá al delantero galo percibir 40 millones anuales.

El conjunto blanco ha fichado también al brasileño Endrick, por el que ha pagado 47,5 millones de euros al Palmeiras. A esta cifra hay que sumarle 1,5 millones que el club de Florentino Pérez debía al Espanyol por los derechos de Joselu por la temporada pasada.

Otra de las incorporaciones más llamativas ha sido la de Dani Olmo por el Fútbol Club Barcelona. El equipo catalán ha pagado al RB Leipzig 55 millones de euros. Tras el intento fallido de incorporar al delantero del Athletic de Bilbao Nico Williams, el club catalán ha dado un vuelco al mercado de verano y ha decidido rescatar a dos viejos conocidos de las categorías inferiores como son el mencionado Olmo y Pau Víctor, por el que el Barça ha pagado 2,7 millones al Girona para reforzar la delantera.

La Real Sociedad, el cuarto conjunto que más ha gastado en el mercado de fichajes en LaLiga, ha apostado por fortalecer el centro del campo con Luka Sucic y para ello ha pagado 10 millones al RB Salzburgo. Y, tras la marcha de Diego Rico al Getafe, ha firmado dos nuevas incorporaciones para el lateral izquierdo: Sergio Gómez (9 millones al Manchester City) y Javi López (6,6 millones al Alavés).

Por último, el Real Betis Balompié ha gastado por el momento 22,05 millones con los fichajes de Chadi Riad, que estaba cedido, y cuya compra ha hecho efectiva al FC Barcelona por 9 millones; Marc Roca y Diego Llorente, por los que ha pagado 7,75 millones al Leeds; el lateral izquierdo Romain Perraud, que le ha costado 3,5 millones, abonados al Southampton; e Iker Losada, jugador que militaba en 1ª RFEF en el Racing Ferrol y que se une al club andaluz por 1,8 millones.

Pese a los fichajes que han movido grandes cantidades de dinero en el fútbol español, los problemas relacionados con el Fair Play Financiero (FPF) -el porcentaje que los equipos pueden destinar a pagar a los jugadores-, siguen mermando la primera categoría en el mercado, ya que las restricciones obligan a los equipos a hacer malabares para poder inscribir a sus jugadores de cara al comienzo de las competiciones nacionales y europeas. Esto hace que los conjuntos españoles no se arriesguen a incorporar a un gran número de jugadores por si luego no pueden registrarlos. Ejemplo de ello es el Fútbol Club Barcelona, que no ha podido llevar a cabo diversos fichajes en las últimas temporadas por la dificultad de inscribirlos.

Diferencias con la Premier

Frente a LaLiga, la Premier League inglesa lleva 1.520 millones de euros gastados en el mercado de fichajes, lo que supone una diferencia abismal con el resto. Los cinco clubes que más han invertido en el campeonato suman 716,05 millones de euros, siendo el Chelsea el que más gasto ha hecho con 189 millones, protagonizando la tercera incorporación más cara en lo que va de verano, la de Pedro Neto, por el que el equipo londinense ha pagado 60 millones de euros al Wolverhampton.

El equipo entrenado por Enzo Maresca cuenta en su plantilla con 52 jugadores, algo inédito. Tiene así en sus filas a ocho porteros, de los que tendrá que elegir a tres de cara al cierre del mercado de fichajes.

La segunda liga que más ha gastado es la Serie A italiana, con 683,07 millones de euros. En esta competición los desembolsos han estado más repartidos que en otras ligas y ninguno de los conjuntos ha invertido más de 90 millones. El mercado transalpino no ha dado de qué hablar más allá del fichaje de Álvaro Morata por el Milan tras proclamarse campeón de Europa y por el que el Atlético de Madrid ha ingresado un total de 13 millones.

En tercera posición se encuentra la Ligue 1, con una inversión de 517,46 millones. Los cinco equipos franceses que mayor desembolso han hecho hasta el momento en el mercado de fichajes suman 412,46 millones de euros, lo que supone un 79% del gasto total de la competición. El Olympique de Lyon es el que más ha invertido con 134 millones, por delante del París Saint-Germain, con 119,92 millones. El club presidido por el jeque Nasser Al-Khelaifi ha hecho el quinto fichaje más caro del mercado europeo al pagar por Joao Neves 59,92 millones al Benfica.

En el cuarto puesto se encuentra la Bundesliga con 505,53 millones de euros. Los cinco equipos del torneo alemán que más han gastado suman 343,85 millones, con el Bayern de Múnich a la cabeza. El club entrenado por Vicent Kompany ha desembolsado 142 millones en el mes de julio para reforzar al equipo, lo que supone un 28% del total gastado en la competición.

Con todo, los números de las grandes ligas aún pueden variar y traer alguna sorpresa. Hay que recordar que todavía quedan 16 días para que los equipos culminen sus nuevas incorporaciones, y es posible que el coste de los jugadores suba por la proximidad del cierre del mercado.

Aunque la temporada empieza ya, los equipos siguen cuadrando el límite del FPF para inscribir a los jugadores y poder realizar más incorporaciones en las próximas semanas. El objetivo no es otro que comenzar la temporada con todas las posiciones reforzadas de cara a enfrentar las distintas competiciones, tanto nacionales como europeas.

Gasto en la temporada anterior

La diferencia de gasto entre las cinco grandes ligas en los últimos años es abismal. Ya en la temporada 2023-2024, la Premier League, se consolidó como la que más gastaba con un desembolso en fichajes de 2.930 millones de euros, mientras que La Liga española cayó a la sexta posición con 538,10 millones.

La regulación del límite salarial en La Liga, sin que otros torneos lo hayan hecho efectivo, ha mermado el mercado de fichajes nacional y es que, a excepción de este año cuando se han incorporado a la competición Kylian Mbappé, Dani Olmo y Julián Álvarez, la primera categoría estaba estancada y no se habían logrado grandes incorporaciones en el mismo año a la que todavía se conoce como la Liga de las estrellas.

Esta situación hace que los aficionados del deporte rey se pregunten por las diferencias con la Premier League, pero la disparidad con el torneo británico se debe también en parte a que los clubes están cambiando sus propietarios y cada vez son más empresas o incluso Estados los que se están haciendo con la propiedad de los grandes equipos a través de fondos soberanos.

Esto, unido a que las restricciones económicas sean menores que en LaLiga hace que los equipos puedan recibir y gastar una mayor cantidad de dinero sin tener que hacer frente a las limitaciones del Fair Play Financiero. También entran en juego los derechos televisivos. El torneo británico los vendió por 2.000 millones de euros, que se reparten de manera equitativa entre todos los conjuntos que integran la competición, al contrario de lo que sucede aquí, lo que hace que haya una mayor igualdad.

Cambio del reglamento inglés

Pero esta situación está a punto de cambiar, ya que de cara a la temporada 2025-2026, la Premier League impondrá el límite salarial para poder combatir la desigualdad con otros equipos europeos. Además, el Gobierno de Reino Unido prevé crear un regulador del fútbol inglés para los aficionados vuelvan a cobrar importancia en sus equipos y poder de decisión, algo frente a lo que los directivos de la Premier se muestran en contra.

Los cambios en las leyes de los grandes torneos europeos promete equiparar las competiciones para que todos los equipos entren en los mercados de fichajes con las mismas condiciones y restricciones y no se parta con cierta ventaja en función de la liga en la que se juega.

El hecho de que la Premier League haya apostado por imponer un límite salarial hará así que los clubes españoles puedan competir de cara al año que viene en una mayor igualdad de condiciones con los equipos británicos y las diferencias en el mercado de fichajes desaparezcan o se hagan lo más pequeñas posibles en las próximas temporadas.

A la espera de que eso ocurra, la Liga española da hoy el pistoletazo de salida con dos encuentros. En Bilbao, el actual campeoón de la Copa del Rey, el Athletic Club recibe al Getafe y en Sevilla el Betis se enfrenta a uno de los equipos revelación del año pasado, el Girona.