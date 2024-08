Illa se estrena con el traspaso de Rodalies como prioridad inicial

El Govern de Salvador Illa arrancó su actividad en pleno mes de agosto con su primer Consell Executiu; una reunión celebrada este martes por la mañana en la que ya se aprobaron los primeros acuerdos de la administración. El ejecutivo socialista comenzó ratificando a Pere Macias como comisionado de Rodalies para negociar el traspaso de la red ferroviaria a Cataluña.

La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, compareció por primera vez para destacar que los trabajos efectuados hasta el momento "han funcionado bien". El cambio de titularidad de la red fue un acuerdo alcanzado entre ERC, que nombró a Macias, y el PSOE y ahora los socialistas catalanes abogan por mantener al exdiputado de Convergència i Unió.

"La movilidad es una cosa que preocupa a nuestra ciudadanía y es una pieza fundamental", destacó Paneque.

Otro mensaje que dejó el Gobierno de Illa fue su apoyo a los Mossos d'Esquadra. Por ello, el primer acto del presidente será una visita al complejo Egara, la principal sede del cuerpo, junto con la consellera de Interior, Núria Parlón, para mostrarles su respaldo e intercambiar pareceres, también con los sindicatos.

Se tratará, eso sí, de una visita privada en la que habrá una declaración institucional, pero no se aceptarán preguntas y las imágenes de serán distribuidos por los canales oficiales.

La renovación del cuerpo es uno de los puntos fijados en la agenda del presidente. Y para ello designó a una persona de su máxima confianza, como Núria Parlón. Desde hace semanas se especula con que Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos durante los atentados de las Ramblas y el referéndum, ocuparía la dirección general.

Sobre la mesa sigue la carpeta de la nueva financiación pactada con ERC para la investidura y que ahora tocará negociar con el Estado. Paneque evitó hablar de concierto económico y si ello implicará abandonar el régimen común. Pese a las largas, la portavoz mantuvo que la voluntad del Govern es dar "cumplimiento estricto" a todos los acuerdos alcanzados por comuns y ERC. "Y en especial la financiación", aseguró.

Comisionado de barrios

El Ejecutivo socialista aprobó también la creación de un comisionado de barrios que dirigirá el exconcejal barcelonés Carles Martí. "Los barrios son una prioridad absoluta", dijo Paneque. La voluntad del Govern es aprobar una nueva ley de barrios que beba de la aprobada por el tripartito per teniendo en cuenta "aspectos como el cambio climático".

Aunque todavía no hay calendario para desarrollarla, en los presupuestos prorrogados del año pasado ya existen partidas reservadas, por ejemplo, a la retirada del amianto. La intención de la consellera de Economía, Alícia Romero, es presentar el próximo 27 de agosto una hoja de ruta para unas nuevas cuentas, aunque no se descarta que se recuperen los presupuestos elaborados por Aragonès, que contaban con el visto bueno del PSC, pero no se aprobaron por la negativa de los comuns.

Este martes, el nuevo presidente dejó a todos los consellers una carta en su despacho para felicitarles y marcar una hoja de ruta en la que gobernar "sin dogmatismos ni exclusiones, con generosidad y mano tendida". Paneque explicó en su rueda de prensa que el president está citando a cada uno de sus consejeros para definir el plan estratégico del mandato y marcar las prioridades. La agenda se pondrá en común en un encuentro que el primer ejecutivo ha fijado para el próximo mes de septiembre en el monasterio de Poblet.