Calles azules, la nueva solución para mitigar el calor que aplican varias ciudades: ¿Podría llegar a España?

En un esfuerzo por mitigar los efectos del calor extremo en las áreas urbanas de varias ciudades del mundo, han lanzado un ambicioso plan que propone la pintura de carreteras con un novedoso material criogénico de color azul. Esta iniciativa, aplicada recientemente en Qatar, busca no solo mejorar el confort térmico en las calles, sino también inspirar a otras ciudades a considerar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos climáticos. Un desafío que anteriormente ocurrió en Los Ángeles y que podría replicarse en España.

Tradicionalmente, las carreteras de asfalto negro han sido conocidas por su capacidad de absorber grandes cantidades de calor solar, generando temperaturas extremas que afectan tanto a peatones como a conductores, especialmente en climas cálidos como el de Doha. Para abordar este problema, las autoridades de Obras Públicas de Qatar están implementando una estrategia que consiste en pintar el asfalto de azul, lo cual podría resultar en una disminución significativa de la temperatura en las zonas urbanas.

La primera experiencia de este tipo se lleva a cabo en la calle Abdullah Bin Jassim, ubicada en una zona concurrida cerca del Zoco Waqif, en Qatar. Este proyecto piloto, aprobado por Ashghal, la Autoridad de Obras Públicas de Qatar, busca reducir el calor irradiado por la superficie del asfalto convencional. La innovación en ingeniería civil se convierte, así, en una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, destacando la importancia de adaptar las infraestructuras urbanas a los desafíos ambientales actuales.

Aunque los detalles sobre la composición de la pintura no se han divulgado completamente, se sabe que consta de cuatro capas, creando una gruesa superficie azul diseñada para reflejar el calor. Además, se utilizan microesferas de cerámica huecas, especialmente diseñadas para combatir las elevadas temperaturas. Según las mediciones realizadas, las superficies tratadas con la pintura azul han registrado temperaturas de entre 15 y 20 grados Celsius más bajas que aquellas en carreteras de asfalto negro cercanas, un cambio notable que podría transformar la experiencia de transitar por estas vías en los meses más cálidos.

Esta técnica de enfriamiento no solo beneficia a los conductores y peatones que utilizan la calle, sino que también impacta positivamente en las zonas circundantes, creando un microclima más agradable. A pesar de los resultados prometedores, las autoridades aún deben evaluar si los beneficios de esta carretera azul justifican la inversión necesaria para su implementación a mayor escala.

Cabe mencionar que la inspiración para este enfoque no es única de Qatar. En 2017, la ciudad de Los Ángeles también experimentó con una estrategia similar, pintando ciertas calles de un color blanco grisáceo para mitigar el calor urbano. Este tipo de innovaciones revela la urgencia de abordar el fenómeno del aumento de las temperaturas en áreas urbanas, una problemática que muchas ciudades alrededor del mundo están comenzando a enfrentar.

