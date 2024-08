La historia detrás de la carrera que perdió el atleta Noah Lyles en los JJOO de París tras mirar fijamente a un oponente en la línea de meta

La disciplina reina de los Juegos Olímpicos se llevó a cabo el pasado domingo. La final de los 100 metros definió al nuevo hombre más rápido del planeta, aún sin batir el récord que por mucho tiempo ha tenido Usain Bolt. Esta vez, el estadounidense Noah Lyles se consagró en París en una reñida carrera y se llevó el oro para su país. Sin embargo, para llegar hasta esta instancia el velocista estadounidense terminó en segundo lugar en la semifinal apenas unas horas antes por un pequeño (gran) error al llegar a la línea de meta.

En el camino hacia la gran final ocurrió un extraño fenómeno. Lyles, cuyo tiempo final fue 9,83 segundos en la carrera de clasificación, fue superado por el velocista jamaicano Oblique Seville por solo 0,02 segundos. Lo llamativo de ese momento fue que el nuevo campeón olímpico de 100 metros lisos perdió en esa clasificación debido a que se quedó mirando fijamente a Seville durante unos segundos justo al momento de llegar a la línea de meta.

