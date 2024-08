El campeón Thomas Ceccon durmiendo en un parque de París: la imagen que deja en evidencia a la organización de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están dejando infinidad de imágenes que no dejan indiferente a nadie, pero no todas se deben a valores olímpicos o hazañas de los atletas. Una de las últimas, por ejemplo, hace referencia a las condiciones de las habitaciones de la Villa Olímpica, que han sido denunciadas por los deportistas.

Se trata, en concreto, de la imagen de Thomas Ceccon, nadador italiano y medallista olímpico que apareció durmiendo en un parque en París días después de conseguir el oro en la prueba de 100 metros espalda debido a las malas condiciones de su habitación en la Villa Olímpica.

La imagen fue captada por otro deportista olímpico, el remero Husein Alireza, que en sus redes sociales difundió la fotografía de Ceccon durmiendo a los pies de un banco en la Villa Olímpica ante la imposibilidad de descansar en su habitación por el calor.

La ausencia de aire acondicionado, sumado a las altas temperaturas y las ya célebres camas de cartón de las habitaciones han generado una gran cantidad de críticas a la organización de los Juegos y no han sido pocos los atletas que han denunciado las malas condiciones en las que han tenido que descansar, repercutiendo en su rendimiento en las pruebas.

El propio Ceccon ya se quejaba de esas condiciones unos días antes de hacerse viral: "Es difícil dormir tanto por la noche como por la tarde, entre el ruido y el calor. Sí, para mí también hace calor, en la Villa no hay aire acondicionado, no se come bien y hay problemas con la comida".

De hecho, varias delegaciones han apostado por trasladarse de forma íntegra o a algunos de sus deportistas ante las dificultades que encontraban para descansar en la Villa Olímpica