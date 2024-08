Quién es Alberto Ginés, el escalador español de los Juegos Olímpicos 2024 y el primero en ganar una medalla de oro

Durante la jornada de este 5 de agosto de 2024 se desarrollan las pruebas de escalada, una disciplina relativamente nueva en los Juegos Olímpicos de París, ya que es el segundo año que este deporte pasa a competir en las Olimpiadas, con un español como favorito: Alberto Ginés.

Alberto Ginés es un joven escalador, natural de Cáceres. Nació en el año 2002, por lo que aún tiene 22 años, una corta edad que no le ha impedido convertirse en el primer escalador español en llevarse una medalla olímpica en escalada.

Medalla de oro en Tokio 2020

De hecho, su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pudo ser mejor. Era la primera vez que esta disciplina participaba en las Olimpiadas, por lo que el joven escalador compitió en la modalidad masculina, en las disciplinas de velocidad (speed), bloques (boulding) y dificultad (lead). Así, consiguió la medalla de oro en Tokio 2020, la segunda competición de escalada más importante, después del Campeonato Mundial.

Su trayectoria como escalador comenzó a la edad de 3 años, compitiendo desde 2016 en las categorías juveniles, a nivel internacional, para pasar a la categoría absoluta en el año 2018. Además, cuenta con tres medallas en el Campeonato Europeo, dos de bronce y una de plata.

Actualmente, se encuentra compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la competencia en escalada, a diferencia del primer año, ha aumentado, aunque Alberto Ginés sigue siendo favorito para defender su oro. Además, este año hay dos pruebas: la disciplina de velocidad por separado y una nueva prueba combinada (bloques y dificultad).

Participación en las Olimpiadas 2024

Alberto Ginés, antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París, dijo que su llegada a esta competición había sido "gracias a David Macià", su entrenador, y que "el objetivo principal, antes de pensar en una medalla, es clasificarse para la final", tal y como recoge Europa Press.

"Para mí el año 2023 fue de transición, no terminaba de encontrarme a mí mismo, de encontrar esa motivación para estar solo pensando en los Juegos. En el Campeonato del Mundo tuve una charla con David (Macià), y fue como 'si queremos estar en París me tengo que poner las pilas', y gracias al trabajo de David estos tres años, me ha ido muy bien", explicó Alberto Ginés en una rueda de prensa telemática desde París.

"En 2023 seguía con la resaca emocional de los Juegos de Tokio, no hubo tiempo para descansar. Ya era el año preolímpico, entonces era otra vez a tope, y mentalmente creo que no estaba preparado para volver a asumir otro ciclo olímpico de nuevo", apuntó el extremeño.

Para Ginés "ha sido súper complicado llegar a París" después de que la primera oportunidad de clasificarse en el Mundial del año pasado fuera "un desastre", lo que le hace ir con más precaución a los Juegos. "El objetivo principal que era clasificarnos lo hemos cumplido. Lógicamente, si quedo el 20, no voy a estar igual de contento que si quedo el primero. Pero el objetivo principal ahora es pasar a la final, y creo que una vez estando ahí, ya estaremos contentos", subrayó.

El medallista olímpico tiene claro que cualquier rival le puede ganar si no está al 100%, y que habrá "otros 15 o 20" detrás de él que van a querer coger su puesto. "Una vez aquí daremos todo lo mejor que podamos", indicó, al tiempo que recordó que debido al cambio de formato de Tokio a París, le obligó a "empezar a entrenar velocidad desde cero".