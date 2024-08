Continúan los Juegos Olímpicos de París 2024, donde este lunes 5 de agosto compite en la disciplina de natación artística el equipo mexicano, concretamente, en la rutina técnica por equipos, una modalidad en la que el país no participa desde los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el año 1996.

De este modo, aunque algunas nadadoras mexicanas han competido en la modalidad de dúo en otras olimpiadas recientes, lo cierto es que no se ve al equipo mexicano disputar en los Juegos Olímpicos dentro de esta disciplina desde hace 28 años, lo que ha causado gran expectación, sobre todo, por las grandes posibilidades a medalla que tienen las mexicanas esta tarde.

En concreto, se disputará la final de rutina técnica a partir de las 19.30 horas (horario oficial peninsular en España), con un equipo que estará dirigido por la conocida nadadora artística Nuria Diosdado, que ya participó en dúo con otras nadadoras tanto en Londres 2012 como en Río 2016 y París 2020. Ahora, vuelve en dúo con Joana Jiménez, pero también en la modalidad de equipo.

No son campeonas del mundo, pero aspiran al podio de las Olimpiadas

El equipo ha generado mucho interés por sus grandes resultados en otras competiciones, aunque hay quienes piensan que son las campeonas del mundo, cuando no es así. De hecho, el equipo quedó en el cuarto lugar en la rutina acrobática en el Campeonato Mundial, algo muy meritorio, pero no es la misma competición.

La confusión viene de que el equipo mexicano de natación artística ha acumulado medallas de oro, pero no en el Campeonato Mundial, sino en la Copa del Mundo, una competición que tiene un nivel diferente, ya que algunos países no participan o no llevan a competir a sus nadadoras de élite.

"El equipo es élite, está entre las mejores del mundo y tiene cualidades y argumentos para poder pelar podio, pero no son campeonas del mundo", explican desde Olimpismo Mexicano, donde aseguran que pueden pelear por la medalla esta tarde, algo que ha causado mucha expectación tras esperar 28 años para ver de nuevo al equipo mexicano luchar en natación artística por equipos.

Otros equipos en la final de natación artística

Entre otros países favoritos, también compiten en esta final los siguientes equipos de natación artística:

Egipto

Francia

Australia

Canadá

Italia

Estados Unidos

Japón

España

China