Expulsan a una atleta brasileña de los Juegos Olímpicos por visitar la Torre Eiffel junto con un compañero

La atleta Ana Carolina Vieira de 22 años ha sido expulsada por el Comité Olímpico Brasileño (COB) por incumplir las normas. La nadadora, que había competido en el relevo 4x100 metros estilo libre, fue a visitar la Torre Eiffel junto a su compañero en natación Gabriel Santos, una salida que hizo sin la autorización del COB y que ha provocado que le hayan sancionado sin poder competir en estos Juegos Olímpicos de París 2024, teniendo que volver de regreso a Brasil.

El Comité Olímpico Brasileño ha explicado la sanción en un comunicado: "La Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA) decidió sancionar a los dos atletas por haber abandonado la Villa Olímpica sin autorización el viernes pasado", detallaba el escrito, que continuaba: "La atleta Ana Carolina, de forma irrespetuosa y agresiva, impugnó la decisión técnica tomada por el comité de la Selección Brasileña de Natación, por lo que fue sancionada con la expulsión de la delegación y regresará a Brasil inmediatamente".

Los dos deportistas brasileños subieron fotos desde el emblemático monumento parisino a sus redes sociales, por lo que el COB descubrió la salida de ambos. Esto molestó mucho al seleccionador brasileño de natación, Gustavo Otsuka, que expresó que "no estamos aquí para divertirnos ni de vacaciones. Estamos aquí para trabajar por Brasil, por los más de 200 millones de contribuyentes que trabajan para nosotros".

"Como resultado, Gabriel Santos recibió una advertencia y Ana Carolina Vieira fue expulsada de la delegación. Ella regresará a Brasil inmediatamente", se lee en el comunicado del COB.

La nadadora brasileña denuncia la forma en la que ha sido expulsada: "Hablaré con mis abogados"

La nadadora Ana Vieira mostró su enfado y denunció su salida de los Juegos Olímpicos a través de un vídeo que subió a sus redes sociales, incluso advierte de que se plantea denunciar al COB por la forma en la que ha sido expulsada. "Tuve que salir de ahí y dejar mis materiales, no sabía qué hacer. Mis cosas están allí en la Villa Olímpica, fui al aeropuerto en pantalones cortos. Tuve que abrir mi maleta en el aeropuerto".

La deportista brasileña contó: "Estoy en Portugal, voy a Recife y luego a São Paulo. Estoy indefensa, no he tenido acceso a nada, no he podido hablar con nadie. Me dijeron que me pusiera en contacto con los canales de la COB. Pero ¿cómo voy a ponerme en contacto?". Por último, advirtió: "Ya puse una denuncia por acoso y no me han resuelto nada, acoso dentro del equipo. He sido ignorada. Hablaré con mis abogados. Prometo contarlo todo. Estoy triste, nerviosa, pero con tranquilidad porque sé quién soy, sé cuál es mi carácter y mi naturaleza", sentenció notablemente afectada.

Ana Carolina Vieira, nadadora brasileira que foi expulsa dos Jogos Olímpicos por ato de indisciplina, falou sobre o ocorrido. #ESPNEmParis



Vídeo: Instagra/_anavieeiraa pic.twitter.com/AF66WEDsID — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 28, 2024

El Comité Olímpico Brasileño niega la versión de Ana Vieira

El COB niega que la salida de la deportista fuera de tal forma: "Durante todo el proceso, Ana Carolina Vieira estuvo acompañada por el responsable de salvaguardia y responsable deportivo de la misión brasileña en París, quien le brindó su apoyo", aseguró la COB en una publicación difundida en su sitio web. "La deportista habló con su madre, con la psicóloga de la delegación, hizo las maletas y tuvo acceso ilimitado a comida e hidratación antes de dirigirse al aeropuerto".

La trayectoria de la nadadora brasileña

Vieira hizo su debut olímpico en Tokio 2020, donde también participó en la misma prueba. Además, su carrera incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Verano de la Juventud en 2018 y en los Campeonatos Mundiales de Natación de 2022 y 2024.