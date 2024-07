Qué diferencia hay entre las puntuaciones yuko, ippon y wazari en judo

Con el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, son muchos los que se aficionan a ver deportes por la televisión que, normalmente, no se emiten. Es lo que sucede con el judo, una disciplina japonesa que consiste en un arte marcial defensivo, utilizando diferentes movimientos técnicos, como luxaciones, inmovilizaciones, desarmes, golpes o estrangulaciones.

Al ver judo por televisión, son muchas las personas que no están familiarizadas con este arte marcial que no comprenden cuándo y por qué uno de los judocas consigue cierta puntuación, por lo que no saben por qué uno de los participantes se ha hecho con la victoria.

Lo primero que hay que saber es que el judo, en el terreno de la competición, tiene como objetivo que el contrincante acabe cayendo sobre el tatami (el nombre que se refiere al suelo tradicional usado en este deporte) de espaldas. Es de este modo como se consigue puntuar en esta disciplina. De hecho, si el contrincante cae al suelo sobre una parte que no sea su espalda, no se puntúa.

Puntuaciones en judo: yuko, wazari e ippon

Teniendo esto en cuenta, hay tres tipos de puntuaciones, dependiendo de la forma de caer al tatami o la zona de la espalda que toque el suelo: yuko, que es la mínima puntuación; wazari, que es la puntuación intermedia, e ippon, que es la máxima puntuación que se puede conseguir. Cada una de estas puntuaciones está relacionada con la acumulación de shidos (sanciones) al contrincante.

Yuko : se consigue por acumulación de dos shidos, cuando el contrincante cae sobre su costado en el tatami. En ese momento, el árbitro levanta su brazo derecho a unos 45º y el participante consigue un punto.

: se consigue por acumulación de dos shidos, cuando el contrincante cae sobre su costado en el tatami. En ese momento, el árbitro levanta su brazo derecho a unos 45º y el participante consigue un punto. Wazari : se consigue por acumulación de tres shidos al contrincante, cuando este cae sobre el tatami de espaldas, pero sin apoyarla totalmente. Puede ser que el contrincante haya caído apoyando solo los hombros, por ejemplo. También cuando este acaba apoyando toda la espalda sobre el tatami, pero como continuación de una acción lenta en su ejecución y no de forma directa. También hay que saber que la acumulación de tres shidos al contrincante convierte el yuko en wazari. En el momento en el que se consigue un wazari, el árbitro levanta el brazo derecho hasta la altura de su hombro. Si se consiguen dos wazari por un mismo judoca durante el combate, se convierte en ippon y finaliza el combate con 10 puntos (o 20 si es un doble wazari).

: se consigue por acumulación de tres shidos al contrincante, cuando este cae sobre el tatami de espaldas, pero sin apoyarla totalmente. Puede ser que el contrincante haya caído apoyando solo los hombros, por ejemplo. También cuando este acaba apoyando toda la espalda sobre el tatami, pero como continuación de una acción lenta en su ejecución y no de forma directa. También hay que saber que la acumulación de tres shidos al contrincante convierte el yuko en wazari. En el momento en el que se consigue un wazari, el árbitro levanta el brazo derecho hasta la altura de su hombro. Si se consiguen dos wazari por un mismo judoca durante el combate, se convierte en ippon y finaliza el combate con 10 puntos (o 20 si es un doble wazari). Ippon: cuando uno de los participantes consigue que el contrincante caiga con toda su espalda en el tatami, desde la cintura hasta los hombros, logra un ippon por por acción o acumulación de cuatro shidos al contrincante. En ese momento, finaliza el combate con 100 puntos y el árbitro levanta el brazo por encima del hombro, marcando la victoria. Este ippon también se consigue por el doble wazari o por el cuarto shido al contrincante.

Aparte de estas puntuaciones, también se pueden conseguir puntos por estrangulaciones, golpes u otras acciones sobre el tatami. Por ejemplo, cuando uno de los participantes consigue inmovilizar al contrincante durante 15 segundos, es yuko, mientras que 20 segundos es un wazari y 25 segundos es ippon, finalizando así el combate.

Ejemplo de yuko

Ejemplo de wazari

Ejemplo de ippon