Díaz utiliza un comité no vinculante de la UE para endurecer la indemnización por despido

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utilizará la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano cuyas decisiones no son vinculantes para los países de la Unión Europea, para endurecer el despido.

El Comité concluyó este lunes, en una resolución que no se hará pública hasta el próximo lunes, que la legislación española incumple la Carta Social Europea al topar el despido improcedente y no garantizar una indemnización adecuada que repare el daño al trabajador.

Concretamente, la resolución señala que nuestro país limita a 33 días por año trabajado con un máximo de hasta dos anualidades el despido improcedente. Además, indica que la baja cuantía de estas compensaciones tampoco disuaden a las empresas de evitar futuros despidos injustificados.

Tras avanzar UGT ayer las conclusiones en una rueda de prensa, Díaz aseguró que abordará en la mesa de diálogo social la reforma del despido para acomodarlo a la legislación europea. Con este paso, España se convertiría en la única potencia occidental de la UE que hace caso a una resolución del Comité Europeo de Derechos Social.

Esta institución no es un tribunal y, por lo tanto, no emite sentencias que obliguen al legislador a cambiar la normativa, ni a los tribunales a modificar la jurisprudencia. De hecho, el Comité ya determinó que Francia, Finlandia e Italia (al igual que ahora España) no garantizaban indemnizaciones adecuadas por despido improcedente y, sin embargo, ninguno de los tres países modificaron sus respectivas legislaciones.

Según expertos de las patronales españolas, las recomendaciones del comité en materia de despido solo tienen relevancia en pequeñas economías del este del Europa.

La resolución del Comité Europeo, para cumplir con este tratado, abriría la puerta a que la indemnización por despido se fije caso a caso. Es decir, a establecer una compensación a medida de cada trabajador despedido, en función de si ha habido algún tipo de discriminación por parte de la empresa que haya podido causar daños morales al trabajador o lucro cesante.

Cabe recordar que la resolución del Comité llega como respuesta a la denuncia presentado en marzo de 2022 por UGT contra el despido en España. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, indicó este lunes que el Ejecutivo debe tumbar el límite de 33 días por año con un máximo de dos anualidades para indemnizar el despido y fijar un mínimo de seis mensualidades.