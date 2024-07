Ayuso ve el dispositivo policial de la declaración de Begoña Gómez como una "escena propia de una dictadura bolivariana"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparado el operativo de seguridad desplegado por Policía Nacional por la declaración de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en los alrededores de los Juzgados de Plaza de Castilla una "escena propia de una dictadura bolivariana", con "una demostración ostentosa de poder".

Así lo ha trasladado preguntada por esta cuestión por los medios de comunicación, durante la apertura de la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña, en Rascafría, donde además ha subrayado que, a su parecer, "no volver a declarar es muy mal síntoma".

"No hay un solo día que no se conozca un escándalo nuevo relacionado con un asunto que va agravando su situación día a día, que ya se ha convertido en un escándalo internacional que daña completamente la imagen de España", ha subrayado.

Ayuso ha hecho hincapié en que mientras "un expresidente como Mariano Rajoy, una infanta de España o el 100% de los ciudadanos entran a un juzgado por la puerta", otros lo hacen por donde entran "los que son condenados, con un dispositivo policial nunca visto y colapsando los medios públicos de todos, con una escena propia de una dictadura bolivariana".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, esto es "sobre todo una demostración ostentosa de poder, que es como funcionan desde el centro de negocios de La Moncloa cada vez que simplemente se les pide explicaciones".

"Creo que además la única cámara que no ha funcionado hoy en la ciudad es la que está en el entorno de Plaza de Castilla. Creo que es algo que no sucede con ningún ciudadano", ha señalado, para a continuación deslizar que esto puede ser para demostrar "quién es el que manda y quién es la verdad absoluta" y el que no esté de acuerdo "tendrá el poder del Estado en contra".