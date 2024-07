Almeida acusa al Gobierno de querer controlar los medios y de someterlos al "código sanchológico"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que el Gobierno de España quiera aplicar el "código sanchológico" para "controlar" a los medios de comunicación después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya anunciado un acuerdo del Gobierno de coalición para quitar ayudas económicas a medios de comunicación que vulneren los códigos deontológicos del periodismo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras informar sobre las actuaciones de mejora que se van a llegar a cabo en los colegios de la capital, el primer edil de Madrid ha mantenido que esta medida acordada por el Ejecutivo central no tiene el objetivo de "garantizar la libertad de prensa" sino de "intervenir" en los medios de comunicación. "El que no cumpla el código predontológico y el código sanchológico se arriesga a que no pueda tener publicidad institucional", ha sentenciado.

En la misma línea, Martínez-Almeida ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere "reforzar la independencia" de los medios de comunicación sino "controlarlos". "Le molesta a Sánchez que los medios de comunicación vayan publicando qué ha hecho su mujer. Tenemos derecho a saber si La Moncloa es un centro de negocios", ha censurado.

De esta forma, ha explicado que a su juicio "el único límite que tiene que haber en el ejercicio de los medios de comunicación está recogido en el Código Penal y en el Código Civil en el ámbito de las injurias y calumnnias".

Así se ha pronunciado Martínez-Almeida tras el anuncio de la ex líder de Sumar, que ha advertido de que "quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública". Díaz también ha informado de que el acuerdo con Sánchez derogará la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como 'Ley Mordaza', en el marco de medidas de regeneración democrática anunciadas por Sánchez.