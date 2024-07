Así avanza el crowdfunding 'Dios se lo pague' de las monjas 'rebeldes' de Belorado: solo 2.000 euros y mensajes de sus mecenas

La lucha de las monjas 'rebeldes' de Belorado y Orduña (Burgos) continúa, aunque sin el respaldo de la Iglesia. En este contexto, las exclarisas han tenido que usar mecanismos ajenos al diezmo y Vaticano para sacar a flote su trama y para mantener la posesión del monasterio que "okupan". Así lanzaron una campaña de crowdfunding desde PayPal que tiene como objetivo recaudar 20.000 euros.

En un intento se "subsistencia" como las propias excomulgadas han manifestado, pidieron al Banco de España que intervenga en el bloqueo de sus cuentas por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, e incluso pusieron en marcha una recaudación de fondos digital que a pasos muy lentos ha ido avanzando.

Desde la plataforma de sistema de pago PayPal, se puede apreciar la campaña de crowdfunding que activó la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, por la aplastante situación económica en la que se encuentran luego de que se revelaran todas las deudas que arrastran.

Uno de los puntos que llama la atención de la campaña, es que las exclarisas aparecen como una "asociación" llamada "Monasterio Santa Clara de Belorado", la cual aparentemente tiene como fin legal "salvaguardar" su estancia en Belorado y para poder cobrar las donaciones.

La campaña para salir a flote

"Por Amor a la Verdad de Cristo Jesús, verdadero Hijo de Dios, y de la Santa Iglesia por Él fundada, nuestra Comunidad de Hermanas Clarisas se ha separado de la iglesia-conciliar, con ánimo de denunciar la usurpación de la Silla de San Pedro desde 1958. Estamos recibiendo como consecuencia de este acto de fe y fidelidad a la Santa Tradición Secular de la Iglesia Una, Santa Católica y Apostólica: Insultos, calumnias, desamparo, aniquilación de la buena fama, coacciones, intentos de usurpación de Administración y propiedades, amenazas de desahucio y una campaña de odio y desprestigio público en medios de prensa y televisión. Pedimos ayuda para subsistir económicamente, dado que se nos han intervenido las cuentas bancarias y no podemos hacer frente a los gastos ordinarios de nuestra comunidad religiosa. Dios se lo pague", reza la campaña de las exmonjas.

La exabadesa ha fijado 20.000 euros como objetivo de recaudación "para cubrir estos gastos". Hoy, llevan 2.123 euros recaudados, 10,62% del total, y les quedan 23 días para obtener la cantidad que se ha propuesto. Han recibido 45 aportaciones hasta el momento, que van desde los cinco hasta los 200 euros cada una.

En estas donaciones, muchas de ellas anónimas, los mecenas también han dejado mensajes para las "afectadas". Entre ellos se puede leer: "La fe y las creencias no están sujeta a reglas y liturgias estrictas", "Me da igual que sean monjas. Es apoyar al pequeño contra el grande. Es una extorsión en toda regla", "Que Deus as proteja e as guarde (en su traducción: "Que Dios las proteja y guarde")", "Soy ateo, pero lo que la 'Santa Madre Iglesia' les está haciendo es indignante", entre otras.