Los líderes valencianos de Vox cierran filas con Abascal y dejan en vilo el Gobierno de Mazón

La incertidumbre sobre el futuro del Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad Valenciana es máxima, tras el anuncio de Santiago Abascal de convocar al comité de su partido con la intención de romper los acuerdos en las comunidades autónomas en las que gobierna con el PP. Una crisis que se produce tras el pulso con Feijóo por los menores inmigrantes acogidos en Canarias y el reparto entre autonomías para asumirlos.

Los líderes de Vox en Valencia no han dejado de cerrar filas con su líder. La última ha sido la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que ha garantizado que su partido será "leal" a sus votantes y no ha querido especular sobre una posible ruptura del pacto de gobierno con el PP hasta que no se reúna esta tarde la ejecutiva presidida por Santiago Abascal. Unas declaraciones que van en línea con la del propio vicepresidente valenciano de Vox, Vicente Barrera, que aseguró que hará lo que diga su partido.

Llanos ha afirmado que Vox en la Comunidad Valenciana apoyará "totalmente" lo que decida Abascal y la plana mayor del partido en la ejecutiva de esta tarde, a la que asistirán ella y el vicepresidente segundo y conseller de Cultura, Vicente Barrera.

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, un día después de que Vox diera por rotos los pactos de gobierno autonómicos por la decisión del PP de aceptar la acogida de menores migrantes en las comunidades y convocara una ejecutiva al respecto a las 18.30 horas de este jueves.

Massó ha insistido en que Vox se "debe" a sus votantes y apoya "totalmente" a Abascal, al ser repreguntada por una hipotética crisis de gobierno en la Generalitat: "Seremos totalmente fieles a lo que decida el comité nacional", ha declarado, según recoge Europa Press. Precisamente el parlamento valenciano aprueba hoy la polémica Ley de Concordia, pactada entre PP y Vox para sustituir a la de Memoria Histórica, que ha supuesto un nuevo pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La que es la segunda autoridad institucional valenciana formalmente tras el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mázon, ha señalado que "no ha sido Vox quien ha propiciado la inestabilidad", ya que ha recordado que "hay un acuerdo de gobierno en el que se hablaba de no propiciar la inmigración ilegal y ese efecto llamada".

Además, ha explicado que no ha hablado con Abascal, rechazado especular con si hay vuelta atrás a esta situación o con si podría dejar la Presidencia de Les Corts y ha indicado que la posibilidad de convocar elecciones autonómicas "es una decisión del presidente de la Generalitat".

Alternativas

Por su parte el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "la única salida que le queda al Partido Popular, si efectivamente Vox cumple su amenaza de romper gobiernos, es convocar elecciones", y ha indicado al PP que "no espere nada" de su formación cuando "no ha contado con la oposición para nada".

Una opción que parece poco probable, ya que todo apunta a que Mazón y el PP ya prepara la posible salida de sus conselleres de Vox y para mantener un Gobierno sin la mayoría con la que cuenta en Les Corts, donde la formación de ultraderecha hasta ahora sumaba sus 13 diputados a los 40 del PP para sacar adelante sus proyectos.

El fin del acuerdo de Gobierno tras un año forzaría una nueva situación en que Mazón tendría que buscar fórmulas para poder sacar adelante sus iniciativas en el parlamento valenciano sin esa mayoría.