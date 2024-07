Otegi dice que no va ni con España ni con Francia en la Eurocopa porque "niegan jugar" a la selección vasca

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado, ante el partido de esta noche de la Eurocopa, que no va ni con España ni con Francia, "dos estados que niegan la posibilidad de jugar" a la selección vasca. "Mi selección no es ni la española ni la francesa, no son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de estado y yo voy con la vasca", ha remarcado.

En una entrevista a Radio Euskadi Otegi ha afirmado que en el partido de semifinales de la Eurocopa que esta noche jugarán España y Francia no va "con ninguna de las dos" y ha afirmado que él no irá nunca a favor de "dos selecciones que representan a dos estados que nos niegan a nosotros la posibilidad de jugar con la nuestra".

"Yo no puedo ir con ellas, ni ahora ni nunca. Ni es mi himno, ni es mi selección", ha insistido, para denunciar que los jugadores vascos no tiene libertad para jugar con la selección vasca o la española.

Tras lamentar que, "desgraciadamente hoy se va a clasificar uno de los dos estados que nos niegan a los vascos jugar con nuestra selección", ha afirmado que él es "de la selección vasca", al tiempo que ha dicho que "cada uno es libre" de ir con el equipo de quiera.

En ese sentido, ha recordado que cuando el era joven se decía que había que ir con España porque el entrenador Javier Clemente "era vasco", pero, según ha apuntado, el seleccionador francés, Didier Deschamps, "es vasco, de Baiona, pero no oigo a nadie decir que hay que ir con Francia porque, probablemente, ni sepan que Didier Deschamps es vasco".

"Guerra sobre camisetas"

Otegi ha dicho que él no va a hacer "una guerra sobre las camisetas", pero ha instado a hacer una reflexión "en el sentido de pensar que nosotros nos prohíben jugar con la nuestra y nos parece bien que juguemos con la de ellos". "Yo no voy ni con una ni con otra, mi selección no es ni la española ni la francesa, no son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de estado y yo voy con la vasca y espero y deseo que un día juguemos con la nuestra", ha manifestado.

Por último, ante la próxima celebración de los Juegos Olímpicos en París ha dicho tener "grabada en la cabeza la imagen de los atletas negros en unas olimpiadas poniéndose un guante negro y levantando el puño" en el podium y ha asegurado que no pierde las esperanza de que "algún día, algún atleta vasco, alguna atleta vasca, se suba al cajón y saque la bandera nacional de los vascos, que es la ikurriña". "Lo expreso como deseo, no quiero meter presión", ha concluido.