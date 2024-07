Mélenchon insta a Macron a encargarle formar gobierno y rechaza pactar con el centro

El líder del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplazado este domingo, tras la victoria de su coalición en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, al presidente, Emmanuel Macron, a encargarles la formación de gobierno.

Macron "tiene el deber de llamar al Nuevo Frente Popular a gobernar", ha afirmado Mélenchon ante sus simpatizantes reunidos en París. "El primer ministro debe irse" y Macron "debe ceder y admitir esta derrota sin intentar eludirla de ningún modo". "El presidente tiene el poder, tiene el deber de convocar al Nuevo Frente Popular para gobernar", ha remachado el dirigente de izquierdas.

Mélenchon ha destacado su "inmenso alivio" por la derrota sin paliativos de las candidaturas del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. "Esta tarde la Agrupación Nacional está lejos de tener una mayoría absoluta (...). Nuestro pueblo claramente ha descartado la peor solución. Nuestro pueblo ha votado en conciencia. Saludo el esfuerzo y la movilización", ha resaltado.

En cuanto a posibles acuerdos postelectorales, Mélenchon ha rechazado de plano cualquier posibilidad de pactar con el centrismo que lidera Macron. "Nos negamos a entablar negociaciones con su partido para hacer combinaciones, sobre todo después de haber criticado implacablemente su política de maltrato social durante siete años", ha argumentado. "Las lecciones de la votación son claras: la derrota del presidente de la República está claramente confirmada", ha añadido.

"Las urnas han decidido. El Nuevo Frente Popular está listo para gobernar. Sus componentes, la izquierda unida, han estado a la altura de las circunstancias históricas y han frustrado la trampa tendida al país. Una vez más, han salvado a la República", ha añadido.

Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289.

El entorno de Macron pide cautela sobre la formación de gobierno

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado que las proyecciones de las segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo demuestran que "ha funcionado" el "cordón republicano" para evitar una victoria de las candidaturas de extrema derecha, según fuentes del entorno del mandatario citadas por varios medios franceses.

Sin embargo, ha matizado que los resultados no responden a la pregunta de "quién gobernará" y ha pedido "cautela". En particular ha destacado que el bloque centrista que lidera "no está muerto".

"El cordón republicano ha funcionado y el bloque centrista ha resistido bien", ha apuntado, según fuentes del entorno presidencial citadas por TF1-LCI.

Bardella denuncia las alianzas políticas "antinaturales"

El presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha criticado este domingo las alianzas políticas "antinaturales" que han dado la victoria al Nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon.

"Esta tarde, estos acuerdos electorales arrojan a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon", ha denunciado Bardella antes sus simpatizantes. Estas "alianzas políticas antinaturales" buscaban "impedir por todos los medios a los franceses elegir libremente una política diferente", ha apuntado. En ese sentido, ha destacado que su partido "está logrando hoy el avance más importante de toda su historia".

Ha reprochado así las "componendas electorales orquestadas desde El Elíseo entre un presidente de la República aislado y una extrema izquierda incendiaria" que "no llevarán al país a ninguna parte".

"Lamentablemente, la deshonrosa alianza y los peligrosos acuerdos electorales alcanzados esta tarde por Emmanuel Macron y (el primer ministro) Gabriel Attal con los partidos de extrema izquierda privan a los franceses de una política de recuperación que, sin embargo, apoyaron ampliamente a la Agrupación Nacional", ha resaltado. Bardella ha asegurado que su partido "encarna más que nunca la única alternancia" que se enfrenta al "partido único".