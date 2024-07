Polémica en redes contra Nocilla por mostrar un Satisfyer en un anuncio: "¿Es que nadie piensa en los niños?"

Hace tres semanas, Nocilla presentó su nueva campaña de comunicación, 'Díselo con Nocilla'. Compuesta por cuatro anuncios en clave de humor, la compañía sugiere a los espectadores aderezar con Nocilla aquellos momentos en los que tenemos que tener una conversación incómoda, tensa o vergonzosa con otra persona.

La campaña ha pasado prácticamente inadvertida hasta que, como tantas y tantas cosas, se ha viralizado en redes sociales. ¿El motivo? La inclusión de un Satisfyer en uno de los anuncios.

"Cuando le digas a tu abuelo que eso no es un termómetro, díselo con Nocilla", reza el anuncio situado en el centro de la polémica, mientras se aprecia cómo el abuelo de la protagonista (una chica adolescente) trata de tomarse la temperatura con su juguete sexual.

Las críticas, principalmente llegadas desde YouTube y Twitter, se fundamentan en la falta de ética al mostrar un juguete sexual en un anuncio supuestamente destinado a niños. Tal ha sido la magnitud del malestar que este miércoles 3 de julio "nocilla" es primera tendencia en España.

Vídeo YouTube

En contra y a favor

"Hay un plan para corromper y degenerar la sociedad y el que no quiera verlo que no lo vea", "Cuando yo era niño los anuncios de marcas como Nocilla tenían canciones alegres y eran aptos para niños. Hoy son esto. Hay una agenda contra la infancia", o "El creativo publicitario de Nocilla en realidad trabaja para Nutella" han sido algunos de los innumerables comentarios críticos cosechados por el anuncio.

De hecho, hay quienes ya están reclamando un boicot al fabricante de crema de cacao por ello. "Desde hoy en mi casa está prohibida la Nocilla. Es el único idioma que entendéis". "Ya lo hicimos con Doritos y lo volveremos a hacer con Nocilla. No aprendéis".

Sin embargo, también ha habido muchos usuarios que han salido en defensa de la compañía restando importancia al asunto. "Hay gente enfadada con este anuncio de Nocilla. "¡Oh, dios mío! ¡Un Satisfyer! ¡CUIDADO!" "Los abuelos llevan tanto tiempo sin que les den cita en la Sanidad Pública que ya no reconocen ni un termómetro. Bien ahí esa denuncia social de Nocilla". Incluso procedentes de un altavoz mediático tan grande como el de Pablo Echenique: "Me dicen que este anuncio de Nocilla está lesionando gravemente los sentimientos de los fachas. Así que os pido por favor que no lo difundáis".

Dirigido a un público adolescente

Lo cierto es que la preocupación que existe por que los niños vean este anuncio carece en buena medida de fundamento. Tal y como explicaron los responsables de la campaña publicitaria en su lanzamiento, este vídeo no está destinado a aparecer en televisión, sino que se han destinado al entorno digital. De hecho, de los cuatro anuncios que componen la campaña, los dos más inofensivos se han destinado a televisión, mientras que los otros dos más 'gamberros' se han reservado para internet.

"La campaña pone foco en la complicidad que genera Nocilla, especialmente alrededor de pequeñas tensiones del día a día. El producto (dulce y suave) y una marca tan icónica y alegre como Nocilla son un aliado para afrontar esas situaciones. Cuando Nocilla aparece es imposible estar de mal humor y ponemos de relevancia cómo esa conexión es necesaria y te puede ayudar a suavizar esas pequeñas tensiones" explicó en su día Vanesa Liébana, Marketing Manager de Nocilla, según recogen varios portales especializados.

"Una campaña pensada para toda esa generación que siempre ha creído que es mejor pedir perdón que permiso", resumieron desde Contrapunto BBDO, la agencia encargada de la campaña de publicidad.