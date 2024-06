El PSOE y el PP se reúnen en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea de cara a un acuerdo inminente para renovar el CGPJ

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, mantendrán esta tarde en Bruselas una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para intentar sellar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años y medio caducado, según ha confirmado fuentes de ambas formaciones.

En los últimos días, ambas formaciones han reconocido contactos y, de hecho, la portavoz del PSOE, Esther Peña, afirmó públicamente este martes que esperaba un acuerdo "más pronto que tarde". "Hay optimismo para que dentro de unos días esto sea una realidad", ha enfatizado.

Fuentes del PP han señalado que el objetivo de la reunión en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea es "avanzar en la renovación del CGPJ y en la mejora de la independencia de la Justicia" en España.

El Gobierno promete ir "con la mejor disposición"

Pilar Alegría, portavoz del Consejo de Ministros, ha reconocido que "la comisaria Jourová nos ha citado y allí estaremos, con la mejor disposición y la mejor voluntad de poder alcanzar ese acuerdo que nos permita desbloquear el CGPJ".

Alegría ha insistido en que "este es el Gobierno del acuerdo" y que, por eso, el PSOE irá a la cita con el PP y la Comisión Europea "deseando que haya este acuerdo que nos permita desbloquear la renovación".

El PP: "El acuerdo o será bueno o no habrá acuerdo"

Este mismo martes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado este martes que su partido no ha "renunciado" a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse "al mismo tiempo" que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que "sea bueno para España", no habrá pacto.

"El acuerdo, si es que se produce será beneficioso para España; que nadie crea que el PP puede colaborar en un acuerdo que no lo sea, el acuerdo o será bueno no habrá acuerdo", ha enfatizado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que no ha dado detalles sobre el estado de las conversaciones.

Sólo se ha limitado a comentar que hay que reconocer que "es bueno que el PSOE se aleje de chantajes y ultimatums" como el que, a su juicio, lanzó la semana pasada el presidente del Gobierno que puso como tope temporal para un acuerdo el 30 de junio.

Tras señalar que este tipo de actitudes, no "ayudan en nada", se ha afanado en incidir en que la postura de su partido "no ha variado". "Queremos llegar a un acuerdo que permita renovar y al mismo tiempo cambiar el sistema de elección y garantizar la independencia del Poder Judicial", ha dicho.

"No hemos variado nuestra postura ni la vamos a variar; o conseguimos un buen acuerdo para España o no habrá acuerdo. Habrá acuerdo si el PSOE acepta las condiciones que hemos impuesto", ha remachado.

No obstante, fuentes 'populares' han apuntado que, además del sistema de nombramiento de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, la negociación puede afectar también a otras cuestiones como la relativa a las 'puertas giratorias' en este ámbito.