Debate de la Orientación Política General de la Junta de Extremadura: María Guardiola llama al diálogo y avanza 40 nuevas medidas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha intervenido en la tarde de hoy, lunes 24 de junio, en la primera sesión del Debate de la Orientación Política General de la Junta, el primero de su legislatura, en el que ha explicado los avances alcanzados durante los once meses de gobierno y ha avanzado cuarenta medidas para construir "una Extremadura más competitiva, más fuerte y a la altura de los extremeños".

Ha destacado que entre otras medidas, su Gobierno apostará por diferentes planes para mejorar la competitividad y la digitalización de las empresas, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de los servicios sociales, la proyección internacional de Extremadura y hacer una región más atractiva fiscalmente. Además, ha incidido en que "Extremadura nos exige seriedad", por lo que ha pedido "trabajar con honestidad y respeto" hacia los extremeños.

"Creo profundamente en nuestra tierra y en sus posibilidades. Por nuestra región: debatamos, propongamos y dialoguemos", ha instado este lunes en la Asamblea de Extremadura. En este sentido, ha señalado que "Extremadura nos exige seriedad, rigor y transparencia. Extremadura confía en nosotros para su futuro. Extremadura es el centro de este debate, no lo olvidemos. Ninguna sigla está por encima de esta tierra".

Empleo, inversiones y fiscalidad

María Guardiola ha destacado que van a "seguir siendo un gobierno especialmente sensible a la protección de los autónomos y las PYMEs". Por ello, ha anunciado la presentación en pocos días del Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027, dotado con 316 millones de euros. Un nuevo programa "resultado de la negociación con las asociaciones de trabajadores autónomos, duplicando el presupuesto anterior".

Además, ha informado de la creación del Plan para la Empresa Competitiva, dotado con 242 millones de euros y de otras medidas "de gran calado", como la dotación de 20 millones de euros destinada a un Plan para la expansión de exportaciones o una Estrategia para la atracción de inversión extranjera de manera directa, que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros y una estructura nueva, única y centralizada, que servirá para posicionar a Extremadura en el mapa internacional de inversiones como una de las ubicaciones más competitivas.

Estas propuestas están dentro de ALMA, la Agenda para el Liderazgo y la Modernización de Extremadura, que también incluye el Plan de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027, que pretende impulsar la digitalización de los sectores estratégicos para multiplicar el valor de la economía extremeña, mejorando la cobertura de redes de telecomunicaciones, la digitalización de los servicios públicos y empresariales, así como la promoción de la tecnología en el sector primario.

"No trabajamos con deseos. Trabajamos con medidas concretas, con seriedad por el futuro de Extremadura. Somos el Gobierno de las soluciones, no de las promesas", ha aseverado. Por ello, durante los primeros once meses de Gobierno, la Junta de Extremadura ha impulsado una rebaja fiscal en los dos primeros tramos del IRPF que ha beneficiado a todos los contribuyentes extremeños, especialmente a las rentas medias y bajas. "La política fiscal debe servir al desarrollo de Extremadura en lugar de ser un lastre para el bolsillo de las familias y los balances de las empresas. Vamos a continuar trabajando por una tributación justa, una política de atracción de empresas y por la retención de población para hacer frente al reto demográfico", ha asegurado.

María Guardiola ha anunciado una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para nuevos residentes en la región de un 50 por ciento durante los 3 primeros años. "Una rebaja que se ampliará hasta el 75 por ciento para los menores de 36 años", ha detallado. Además, ha anunciado la corrección de las desigualdades existentes entre la concesión de beneficios fiscales autonómicos "a residentes en las pedanías frente a los aprobados para municipales y entidades locales menores con población inferior a los 3.000 habitantes".

Deducciones que también se aplicarán en otros sectores, como la industria del cine, la cultura y el deporte, donde alcanzarán el 20 por ciento para donaciones a entidades con domicilio fiscal en Extremadura que desarrollen estas actividades y para el patrocinio a deportistas.

Servicios sociales

La jefa del Ejecutivo extremeño ha anunciado que en el último trimestre de 2024 se abrirá la primera fase del nuevo hospital de Don Benito- Villanueva de la Serena que, "tras varios retrasos, afronta la etapa final de las obras". Una medida que beneficiará a más de 134.000 extremeños. Además, ha informado de la renovación de cuatro salas digitales de radiodiagnóstico convencional en este centro hospitalario y en el de Llerena-Zafra, sustituyendo equipos obsoletos, que beneficiarán en el acceso a estas pruebas a más de 94.000 ciudadanos.

Guardiola también ha anunciado el suministro de manera gratuita de la nueva vacuna frente a la neumonía y la inclusión en el calendario vacunal de la vacuna intranasal frente a la gripe para los niños de 2 a 5 años. Cambios que se unen a los ya aprobados contra la meningitis, que reciben 7.000 niños de manera gratuita y frente al herpes zoster para los extremeños de 80 años en adelante. También se han aprobado medidas para reforzar la Atención Primaria y otros equipamientos para los hospitales de Navalmoral de la Mata y Coria. Medidas apoyadas en el reforzamiento de los servicios sociales y la reducción de los tiempos de espera de la Ley de Dependencia. "Defiendo una política a pie de calle, una política cercana, humana y para todos. Defiendo una política honesta, noble y útil. Mi despacho está abierto a la ciudadanía. Mi despacho está en la calle. Somos el gobierno de todos", ha esgrimido.

En materia educativa, la presidenta extremeña ha destacado la implementación del Plan de Educación Profesional de Extremadura 2024-2027, con el objetivo de "garantizar que el sistema educativo en todas sus etapas contemple acciones encaminadas a la formación en las habilidades necesarias para su inserción profesional". Asimismo, ha señalado que la Universidad de Extremadura "seguirá siendo una prioridad" para el Ejecutivo extremeño.

Una medida acompañada de la mejora de los diferentes centros educativos, que contarán con un plan de inversiones para arreglos, así como 30 millones de euros para obras de eficiencia energética, implantación de energías renovables y sistemas de climatización en edificios en infraestructuras educativas de ayuntamientos y entidades locales menores, además de otras actuaciones en centros del SES y del SEPAD, mediante diferentes planes que supondrán el ahorro en las facturas de más de 300 edificios públicos.

Igualdad

Guardiola ha anunciado que la Junta va a desarrollar y a aprobar el Estatuto de las Mujeres Rurales de Extremadura, para "crear un contexto que garantice que las mujeres que vivan en el entorno rural tengan las mismas oportunidades que las que lo hacen en núcleos urbanos", una reivindicación del último Consejo de Participación de las Mujeres.

Además, ha informado sobre la creación del Servicio Telefónico 028, un recurso disponible los 365 días del año entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Igualdad y que dará información y atención integral en materia de derechos a las personas LGTBI para "ayudar a las personas que son discriminadas y atacadas por su orientación o identidad de género".

La presidenta extremeña ha asegurado que, desde la Junta de Extremadura, "vamos a estar con las víctimas" de violencia de género y "actuará en su favor desde el mismo momento en que haya constancia de haber sufrido cualquier forma de maltrato por parte de su pareja o expareja", poniendo a su disposición la Red de Oficinas de Igualdad para declarar telemáticamente y evitar la "revictimización".

Además, Guardiola ha anunciado la puesta en marcha del canal DIMEX, con el fin de "facilitar a la ciudadanía el acceso inmediato y ágil" a los recursos. Medidas que se unen al fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral, con las ayudas a las familias con hijos de 2 y 3 años del 100 por 100 en los precios públicos de las escuelas infantiles de la Junta y las de gestión municipal, "garantizando la cobertura de la demanda existente", entre otras medidas.

Campo y desafíos demográficos

Destacó en su intervención que la Junta de Extremadura va a poner en marcha tres instrumentos. El Sello de Garantía Rural será un reconocimiento a las prácticas que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar en las zonas rurales. El Observatorio Rural que monitorizará y dará a conocer datos actualizados para tomar decisiones estratégicas. Finalmente, el Ticket Rural consistirá en un incentivo económico para las personas que deciden emprender en áreas rurales. Este apoyo económico, que se consensuará con los Grupos de Acción Local, irá dirigido a proyectos de turismo, hostelería, comercio, artesanía o servicios agrícolas.

Asimismo, Guardiola ha informado que ya se está trabajando en el Plan Estratégico del Porcino para "cuidar de nuestros sectores estrellas" y ha anunciado que han dado sus frutos las reclamaciones interpuestas al Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis para buscar una flexibilización.

"Entre otras medidas, las explotaciones sin tuberculosis en los tres últimos años solo tendrán un saneamiento al año para mantener la calificación sanitaria", ha explicado. También ha garantizado la defensa del mundo rural, de sus tradiciones y de prácticas como la caza y la pesca, que suponen "miles de puestos de trabajo". En este sentido, Guardiola ha insistido en que "no va a tolerar insultos ni desprecios hacia nuestras raíces y nuestra esencia" y ha anunciado a los más de 150.000 extremeños con licencia de pesca y 70.000 de caza que "muy pronto van a poder tramitar de manera telemática sus licencias".

La jefa del Ejecutivo extremeño ha explicado que la Junta está trabajando en nuevas ayudas para la adaptación del parque de vivienda de los pequeños municipios, y que se apuesta por la promoción pública de viviendas y regeneración de barrios. "Invertiremos 21.500.000 euros para la rehabilitación de más de 900 viviendas en 10 municipios extremeños, gracias a que este Gobierno decidió ampliar el plazo y adecuar la convocatoria para que los ayuntamientos extremeños pudieran solicitar estas ayudas y, además, vamos a iniciar una reforma de la normativa urbanística que incluirá medidas de simplificación de trámites", ha detallado.

En el ámbito de gestión forestal, ya se han iniciado los trabajos para la reactivación del Plan Forestal de Extremadura, un instrumento de planificación estratégica de la política forestal y la creación de un "centro de referencia de la perdiz roja en Extremadura, que verá la luz en 2025".

Otras medidas

María Guardiola ha incidido en que Extremadura "está liderando" la producción energética dentro de España y ha anunciado la modificación del decreto del hidrógeno para facilitar su implantación en la región para que "atraiga mayor inversión". Además, ha anunciado la potenciación de las "comunidades energéticas con ayudas al autoconsumo compartido para los ciudadanos y las empresas".

También ha informado que ya se está desarrollando el nuevo Plan Extremeño de Movilidad Sostenible hasta 2030, para el que se van a movilizar 1.889 millones de euros "para ofrecer una movilidad de calidad en todo el territorio". En dicho plan, que será sometido a concertación social, "destaca un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de competencia autonómica, teniendo en cuenta nuestras características poblacionales, de dispersión geográfica y con criterios de sostenibilidad, priorizando la conectividad con centros de salud y hospitales de referencia e implantaremos el transporte a demanda, especialmente en zonas rurales".

La presidenta extremeña ha señalado que "queremos reforzar los bienes culturales existentes e incluir los denominados nuevos patrimonios" con la transformación digital del sector turístico, con una plataforma en la que se invertirán más de 3 millones de euros. Una propuesta encaminada a potenciar la imagen de Extremadura en el exterior "para atraer inversiones y turismo". Por ello, ha anunciado la participación de Extremadura en la próxima Exposición Universal, la Expo de 2025, que se celebrará en Osaka y el programa 'Extremadura Cuna de la Hispanidad'. Otro paso legislativo será la nueva ley de Acción Exterior, que se aprobará este mismo año, con especial énfasis en Europa, Portugal e Iberoamérica.

"Frente a las palabras, hechos. Frente a la polarización, soluciones para los extremeños. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro deber. Ese es mi primer pensamiento cada mañana. Nada me va a desviar del camino y mi camino lleva a una Extremadura mejor", ha afirmado.

Retos

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura ha fijado el reto del mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz. "Hay que luchar por esos puestos de trabajo. Hay que luchar por Almaraz. Con decisión y con firmeza. Que nadie nos quite lo nuestro", ha reclamado. Una medida "injusta y ofensiva hacia una región que es líder en energía", ha explicado Guardiola. En este sentido, ha señalado que "no podemos permanecer inmóviles" ante la Ley de Amnistía que tiene "como único objetivo la supervivencia política de una sola persona".

"No recurrir esa ley constituiría una absoluta y vergonzosa dejación de funciones. Extremadura va a defenderse y va a defender la España en la que cree. Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley porque rompe el principio de igualdad entre españoles recogido en la Constitución", ha afirmado.

Vox recuerda a Guardiola tras no citarle en su discurso que "la andadura del Gobierno es imposible" sin él

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ha recordado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras no citar ésta a la formación ultraderechista en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región que "la andadura" del Gobierno autonómico "es imposible" sin el apoyo de los cinco diputados de la formación de Santiago Abascal.

En una valoración "muy breve" sobre el discurso de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abrir el Debate sobre el Estado de la Región, Gordillo ha reconocido que a su grupo les ha llamado "poderosamente la atención un olvido fundamental" de la jefa del Ejecutivo extremeño, y es que "en ningún caso se ha hecho referencia a que éste es un gobierno de coalición entre Vox y el PP".

"Éste es un gobierno de coalición entre Vox y el PP. La señora Guardiola no ha hecho ninguna mención a él, lo cual es un olvido, es intencionado... No lo sé, pero en todo caso es", ha señalado Gordillo, quien ha insistido en que el "cambio" en Extremadura "ha sido posible gracias a Vox, porque Vox está aquí, y debería tenerse en cuenta a la hora de analizar cómo ha sido este dicurso (de Guardiola) cualquier política de Extremadura".

Sobre este punto, el portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que la jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, "ha hablado como presidenta de la Junta" y "por un gobierno único que está sustentado por dos grupos parlamentarios" en su discurso de apertura esta tarde en Mérida del Debate sobre el Estado de la Región.

"Hoy se ha hablado de un gobierno único, con medidas que afectan a todas las consejerías, la consejería que en el pacto de gobernabilidad ostenta Vox y las consejerías que ostenta el PP, pero (Guardiola) ha hablado en nombre de un gobierno único", ha espetado el 'popular' preguntado por los medios en rueda de prensa tras el discurso de la presidenta por el hecho de que ésta no ha citado a Vox en el mismo.

El PSOE señala que Guardiola hace "política de escaparate"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha realizado "política de escaparate" en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región, del que los socialistas "no es que esperáramos más, es que esperábamos algo".

"Esta tarde hemos sido testigos otra vez de la incapacidad de la señora Guardiola para proponer iniciativas reales que tengan impacto positivo en la sociedad extremeña", ha señalado Gallardo en rueda de prensa para valorar el discurso de María Guardiola.

Para el dirigente socialista extremeño, las medidas apuntadas por la presidenta extremeña han sido un "capítulo más de una obra teatral", ya que anuncia "grandes medidas que no tienen impacto", y que "no se concretan" por lo que "cuando se hacen, dan un resultado completamente contrario al que se busca" Para Gallardo, estos doce meses de legislatura del PP se han caracterizado por "trasladar un mensaje pero no trasladar un proyecto", por lo que ha considerado que la situación "irá a peor", con el "gobierno de los tres ceros, que son cero impulso político, cero equipo y cero liderazgo".

Por eso, el dirigente socialista ha considerado que antes de seguir anunciando medidas, "la señora Guardiola debe cumplir con las grandes soluciones que prometió cuando estaba en la oposición".

Según los datos que ha aportado Gallardo, en este último año se han perdido 16.000 puestos de trabajo, de los que 8.000 han sido de mujeres y 5.000 de jóvenes, mientras la creación de empleo "mejora y sube progresivamente en España", por lo que "este es el mapa en el que la señora Guardiola quería situar a Extremadura: el del paro", ha lamentado.

Unidas ve "olor a naftalina" en el discurso de Guardiola

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el discurso de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abrir el Debate sobre el Estado de la Región desprende "olor a naftalina", con "recetas del pasado que no ilusionan a nadie".

Así, y tras incidir también en que Guardiola "no" ha citado durante su discurso a Vox, sus socios de gobierno, a los que a su juicio "ha dejado a la altura del betún" y ha vuelto a "humillar" con ello, ha remarcado que durante las intervenciones que correspondan a su grupo en la sesión de este martes del debate Unidas tratará de hacerle ver a Guardiola "la Extremadura real".

De Miguel ha destacado así del discurso de Guardiola la "ausencia estruendosa" de que "no ha citado ni una vez a sus socios de gobierno, a los señores de Vox, que directamente ni le han aplaudido al final del discurso"; y ha reconocido que a su grupo le "interesa" conocer cómo va a reacciona la formación ultraderechista a este hecho.