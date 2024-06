Guardiola centrará el Debate del Estado de la Región en el crecimiento de Extremadura con el Gobierno del PP

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha avanzado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, esta tarde durante su discurso del Debate sobre el Estado de la Región hará balance de sus 11 meses de gobierno, de lo que la región ha "conseguido" y también hablará del "futuro", poniendo encima de la mesa proyectos para que la comunidad siga "creciendo".

Según ha dicho, Guardiola hablará de la "evolución positiva" de la región en el último año, y se centrará en la "acción y responsabilidad" de un gobierno que ha puesto a los extremeños "en el centro" y que ha tomado medidas "fundamentales" para mejorar la vida de "todos" los ciudadanos y hacer "crecer" la economía, de tal modo que desde que accedió al poder "Extremadura crece y lo va a seguir haciendo".

"Un gobierno de cambio que sabe gestionar, un gobierno que actúa con moderación y que se parece a los extremeños", ha dicho Sánchez Juliá, y que ha "cumplido" con la forma de hacer política de 'Habla Extremadura' "escuchando y dando respuesta a los problemas de todos los extremeños".

Así, ha defendido que las medidas adoptadas por el Gobierno regional "ya han dado sus frutos" y "ya han empezado a notarse en el día a día de todos los extremeños", porque tras un año en el poder "Extremadura crece y lo va a seguir haciendo". "Porque cuando las cosas se hacen bien los resultados llegan", ha espetado el portavoz del PP en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Asimismo, Guardiola pondrá también el "énfasis" en los retos de la comunidad, como la despoblación y las infraestructuras; así como su "visión" y sus "planes" para que Extremadura sea una de las comunidades que tenga "peso" en el panorama nacional "defendiendo el interés general de Extremadura por encima de todo".

En la misma línea, la presidenta de la Junta marcará la "ruta de crecimiento y desarrollo" de la comunidad con un proyecto "claro" para la misma. "Políticas realistas y sobre todo con un objetivo claro de gobernar para todos los extremeños sin importar donde vivan, sin importar lo que piensen, sin importar lo que voten, y no lo que estamos acostumbrados con el anterior Gobierno (regional del PSOE)", ha añadido.

Por otra parte, Sánchez Juliá ha dicho que su partido espera también que "todo" el arco parlamentario esté "a la altura de las circunstancias" y utilicen la política como "un instrumento de construcción y no un instrumento de crispación".

"Esperamos que la oposición estén a la altura de lo que los extremeños se merecen", ha remarcado.

Resultados

Como resultados del Gobierno de María Guardiola, el portavoz 'popular' ha recordado que hace 15 días Extremadura ha registrado el "mejor" dato de empleo de la "historia", acompañado de un "récord" en la afiliación a la Seguridad Social, datos que según ha incidido "reflejan la mejora de Extremadura", que es una de las regiones que "más va a crecer" en 2024 según la Airef.

Al respecto, ha subrayado también que Extremadura ha aumentado la creación de nuevas empresas en un 91,03 por ciento en abril, "el mejor dato de toda España"; así como que en exportaciones la región ha acumulado el mayor incremento del país en los cuatro primeros meses de 2024.

"Estos son datos y hechos objetivos que manifiestan claramente que Extremadura crece con el Gobierno de María Guardiola", ha subrayado el 'popular', quien ha destacado que el primer año de gobierno del PP en la región "ha sido muy positivo para la región con proyectos claros, con medidas importantes en materia económica, realistas y no llena de humo como venían haciendo los anteriores gobiernos".

De igual modo, Sánchez Juliá ha remarcado que en Sanidad la comunidad "también crece" y se han introducido "mejoras" en las condiciones laborales para los profesionales. "Se ha avanzado en la calidad asistencial de Extremadura y se han desbloqueado infraestructuras muy importantes como la segunda fase del Hospital de Cáceres que dejó encallada el anterior gobierno socialista", ha añadido.

Asimismo, el portavoz del PP ha valorado el trabajo en las listas de espera en Dependencia realizado por el Ejecutivo autonómico, que ha dado lugar a que "ahora mismo hay menos extremeños esperando y el tiempo de espera se ha reducido, estando por debajo de la media nacional".

Tren

Por otra parte, Sánchez Juliá ha lamentado la "nueva" avería en el tren extremeño del pasado viernes en el Alvia Madrid-Cáceres-Badajoz, que "quedó parado más de tres horas en Torrijos dejando tirados a 260 pasajeros". "El trayecto Madrid-Badajoz que debía durar menos de cinco horas acabó en una odisea de ocho horas", ha criticado.

"¿Es a esto a lo que se refería el ministro Puente que nos teníamos que acostumbrar? ¿Es a esto a lo que los extremeños tenemos que acostumbrarnos"?, ha preguntado el portavoz del PP, quien ha subrayado que su partido en la región defenderá ante el ministro que los extremeños están "cansados" de las "averías" y de las "circunstancias" del tren.

"No nos vamos a acostumbrar a que los extremeños siempre tengamos que esperar. Desde el PP de Extremadura no vamos a dejar de defender nuestra dignidad ferroviaria, no vamos a dejar de luchar para que Extremadura tenga el tren digno que se merece y dejemos de vivir estas averías constantes", ha concluido.

Sobre este respecto, Sánchez Juliá ha apuntado que su partido está en contacto con los diputados nacionales y senadores del PP para seguir reivindicando un tren "digno" para Extremadura.