La reacción de una ecuatoriana sobre las costumbres españolas: "Llevo siete años en este país y aún no logro entender qué significa exactamente por la tarde"

Cada país tiene sus costumbres y tradiciones. En muchas ocasiones estas pueden llegar a chocar cuando vas de viaje, ya sea por negocios o placer. Sin embargo, cuando una persona emigra a un nuevo país la situación puede llegar a ser más delicada aún. Adaptarse a las costumbres, o incluso a las expresiones, de sus nuevos vecinos puede ser toda una odisea.

La capacidad de socialización juega un papel importante, pero también hay que tener en cuenta el lenguaje y la expresiones que se utilizan en cada región. No es la primera vez que un extranjero se muestra confuso sobre todas las expresiones que hay en español, dependiendo del país de habla hispana en el que estés.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido una joven de Ecuador la que ha pedido ayuda por redes sociales para entender de una vez por todas una expresión: "levo siete años en España y aún no consigo entender lo que significa cuando te dicen 'por la tarde'", ha arrancado en su perfil de TikTok, donde se hace llamar Yayita.

La historia empieza con la quedada con su novio por la tarde: "Me dijo que vendría por la tarde. Llevo dos horas vestida y aún no ha llegado". Ha seguido explicando el ritmo de vida con el que se vive el día a día en Ecuador: "Desde las 5 hasta las 12 es por la mañana y desde las 12 hasta las 18 es por la tarde".

No es una situación nueva para ella, pero por más que lo intenta no consigue adaptarse: "Me ha pasado mil veces que me dicen 'nos vemos por la tarde' y de repente son la 13, las 15 o incluso las 19", ha expuesto.

Sigue explicando en redes una anécdota que vivió recientemente: "Una vez en Valencia quedamos todos por la tarde y eran las ocho 8 de la noche. Me gustaría que me enseñen el truco, si tienen chats privados donde luego se dicen todos al final la hora. Pero es que cuando lo dicen todos lo saben y yo no", ha dicho desesperada.

Y le pasa lo mismo cuando queda por la mañana. No se trata de algo que le llegue a "molestar, pero me choca". Ha seguido explicando que se siente muy confusa ante esta gestión del tiempo y se queja de que "Una vez en Valencia quedamos todos por la tarde y eran las ocho 8 de la noche... Me gustaría que me enseñen el truco, si tienen chats privados donde luego se dicen todos al final la hora. Pero es que cuando lo dicen todos lo saben y yo no".

Una respuesta unánime en sus comentarios

Han sido varios los cibernautas que se han compadecido de la joven para explicarle a groso modo como la mayoría reparte las horas en España: "Madrugada de 1 a 5, mañana de 6 a 10, mediodía de 11 a 16, tarde de 17 a 20 y noche de 21 a 00", le ha señalado una usuaria.

Sin embargo, también han surgido aquellas voces, más prácticas, que no se arriesgan a dar horas exactas: "La mañana entre el desayuno y la comida, el mediodía entre la comida y la merienda, por la tarde entre la merienda y la cena y por la noche después de cenar", han dicho aquellos que se dejan fluir.