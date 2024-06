Tensión en la visita de Milei a España: llama "cobarde" a Sánchez y el Gobierno acusa al PP de "provocar" por el homenaje al presidente argentino

En los días previos a la segunda visita de Javier Milei a España, el mandatario volvió a cargar contra Pedro Sánchez a quien tildó de "cobarde", e incluso, lo llegó a comparar con Nicolás Maduro, durante una entrevista con el canal de televisión argentino TN. El motivo de la nueva visita del presidente trasandino, que está programada para este viernes, tiene un carácter "privado" y se enmarca en una condecoración que recibirá el economista de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un homenaje que ha sido criticado por el Gobierno por ser una "provocación".

"No uso el aparato represivo del Estado para perseguir", señaló Milei en la entrevista, y recoge Bloomberg Línea, en referencia a Sánchez. Y a continuación, fue más directo contra el presidente de Gobierno: "El cobarde (por Pedro Sánchez) mandó a todos sus ministros a insultarme. Arrancó con este de Transporte y después, como yo no les respondía, muy cobardemente, mandó a las mujeres a agredirme, para después tildarme de misógino. Como no contesté, después entonces ya se sumó él". En la entrevista Milei subrayó que Sánchez "está avanzando sobre la libertad de expresión" y aseguró que el modelo del español es el mismo que está utilizando en Venezuela Nicolás Maduro.

En este contexto, varios ministros del Gobierno han acusado este jueves al PP de "provocar" después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciase que condecorará al presidente de Argentina, Javier Milei, con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Así, ha lamentado que los 'populares' "alimenten" de este modo las "faltas de respeto e insultos" del mandatario argentino contra el Ejecutivo.

De esta forma se ha pronunciado, entre otras, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha asegurado que "la visita de Milei es una provocación por parte del Partido Popular", al tiempo que ha criticado el "intolerable" comportamiento del mandatario argentino.

Ha alegado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press que Milei no "ha mostrado el más mínimo interés por tener una reunión con el Gobierno de España" en esta segunda visita y ha lamentado que sus dos primeras visitas a nuestro país "las utilice de una forma un tan provocadora insultando al presidente del Gobierno".

Ribera también ha pedido al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que "aclare cuál es la posición al respecto" de su partido ya que a su juicio "parece que el PP está en manos" de la opinión de Ayuso. "Oímos más a Isabel Díaz Ayuso que a Feijóo", ha zanjado.

Así las cosas, Ribera ha mantenido que "reconducir esta situación --con el presidente argentino-- sería lo más conveniente". Algo que "pasa por la cortesía, por los buenos usos y por el reconocimiento del respeto recíproco que se deben ambos países".

Elma Saiz no sabe "quién está al frente del PP"

También se ha pronunciado en este sentido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que en declaraciones a la prensa en un acto de ACNUR ha criticado la condecoración al mandatario argentino por "alimentar la provocación y la deslealtad" que suponen las faltas de respeto e insultos de Milei.

"Invitar y condecorar a un mandatario que viene insultando, que viene faltando al respeto a las instituciones de nuestro país y en primera persona a nuestro presidente del Gobierno desde luego no contribuye de ninguna manera a la política útil", ha lamentado la política navarra, acusando a Ayuso de "no estar a la altura una vez más".

Saiz ha vuelto a decir que no se sabe quién está "al frente del PP" y ha pedido que "si es una persona moderada" quien lo hace, "apueste por una oposición que esté a la altura del país" frente a la actual oposición "que no hace más que alimentar el ruido, el fango, el lodo y que no se preocupa por cuestiones importantes".

Redondo cree que se "premia" la política del "abuso"

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que Ayuso "premia" el comportamiento de Milei y muestra que quiere seguir el mismo modelo político del "abuso", "intolerancia" y "recorte masivo de derechos" en la Comunidad de Madrid.

"(Milei) se ríe de la justicia social y desmantela el Estado de bienestar. La señora Ayuso está premiando eso porque le parece lo correcto, lo deseable y el modelo para Madrid", ha expresado la ministra durante un acto para la igualdad real del colectivo LGTBI, tras destacar que desde que gobierna el presidente de Argentina, "la pobreza ha aumentado" en su país "en un 60%".

Redondo ha reiterado que el pensamiento del PP cada vez es más "idéntico" al de la "ultraderecha" porque "no cree en la justicia social" y tiene como referente a quien "quiere acabar" con "los derechos de la diversidad y la tolerancia". Frente a esto, la ministra ha concluido que el Gobierno "sigue y representa" un modelo "de respeto, derechos, avance, igualdad y libertad".

Cabe recordar que durante su anterior visita a Madrid, el pasado 17 de mayo para participar en un acto electoral de Vox, Milei tildó de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto provocó una airada reacción del Gobierno con una declaración institucional de Albares desde Moncloa.